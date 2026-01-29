Bolivia tomó decisión antes del repechaje: Óscar Villegas lo confirmó

Cada vez falta menos para que la Selección de Bolivia regrese a la acción de manera oficial y lo haga buscando un cupo hacia la Copa Mundial 2026. La escuadra comandada por Óscar Villegas se prepara de la mejor manera y se ilusiona con sacar un resultado positivo en la instancia del repechaje con una serie de partidos de preparación para alcanzar el objetivo.

Sin embargo, los resultados de estos partidos amistosos no han estado del todo a favor de la escuadra boliviana, prueba de ello la reciente derrota contra contra una de las anfitrionas del Mundial, México. Se esperaba que Bolivia siguiera sumando minutos frente a otros rivales, pero Óscar Villegas confirmó que los partidos amistosos antes del repechaje habrían llegado a su fin.

Bolivia no jugará más amistosos antes del repechaje

La ‘Verde’ ha venido organizando algunos amistosos en el período, incluyendo duelos ante Panamá y México, con el objetivo de ajustar su estructura y mejorar su rendimiento colectivo antes de los compromisos oficiales.

Bolivia quiere ir por todo en el repechaje para quedarse con el cupo a la cita mundialista, por lo que se esperaba pudiera llegar a haber mas partidos preparatorios, tomando en cuenta que quedan casi dos meses para que se dispute esta instancia, la cual se llevará a cabo a finales del mes de marzo.

Aún así, fue el propio entrenador, Óscar Villegas, quien se encargó de confirmar que el duelo contra la Selección de México sería el último de cara al viaje a Monterrey para asumir la fase del repechaje.

“No habrá otro amistoso en Santa Cruz por motivos de logística. Ramiro Vaca ya no lo contamos, se va fuera del país. Los tres de la defensa, los dos centrales más Macasaga, hablo de Torres y Zabala, están fuera del país y no los van a ceder para un partido más, sino directamente para el viaje a Monterrey”.

¿Cuándo y contra quien jugará Bolivia el repechaje al Mundial?

Bolivia enfrentará a Surinam en la primera ronda de eliminación directa del repechaje, en partido único. El ganador de ese encuentro avanzará a la final de repesca donde se medirá con Irak, que ingresará directamente en esa etapa como uno de los equipos mejor rankeados de la competición de interconfederaciones.

Este repechaje se disputará en marzo de 2026 en estadios ubicados en México, con fechas programadas entre el 23 y el 31 de marzo. Las ciudades sede serán Monterrey y Guadalajara, que albergarán todos los encuentros de esta fase final que definirá los últimos clasificados al Mundial.