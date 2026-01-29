Atlético Nacional vivirá una auténtica fiesta en su estadio, el próximo sábado Lionel Messi y compañía, toda la escuadra del Inter Miami, enfrentará a los antioqueños en un verdadero partido para la historia.

Recibimiento al Inter Miami: "Se tendrá una caravana desde Rionegro, que estamos llamando el ‘recorrido de la historia’"

Ricardo Leyva Gutiérrez, uno de los promotores del ‘Partido de la Historia’, comentó detalles del recibimiento del cuadro estadounidense en Colombia: “Inter Miami llega el 30, en la tarde, más hacia la noche. Va a haber un recorrido en bus del ‘Partido de la Historia. Se tendrá una caravana desde Rionegro, que estamos llamando el ‘recorrido de la historia’ y llegan al Hotel Wake Bio que está al lado del centro comercial El Tesoro. Ahí se van a quedar”.

Inter Miami ya comenzó la gira por Latinoamérica: el segundo encuentro es contra Atlético Nacional

El equipo liderado por Messi arribó a Perú con un plantel plagado de caras nuevas. El partido sirvió como parte de la preparación de Las Garzas para la temporada 2026, en donde buscan revalidar el título de campeón de la Major League Soccer (MLS).

Con doblete de Paolo Guerrero, Alianza Lima goleó 3-0 al Inter Miami de Lionel Messi, en un intenso partido amistoso disputado en el estadio Alejandro Villanueva, de Lima. El Inter continuará su pretemporada con un encuentro en Medellín ante Atlético Nacional y luego en Guayaquil frente al Barcelona.

Falcoón destacó a los futbolistas de Nacional: Tiene muy buenos jugadores (…) Va a ser exigente"

El equipo de la MLS no viene con el mejor rendimiento físico, la temporada comienza formalmente a finales del mes de febrero, razón por la cual el equipo entero se prepara de la mejor manera para el año.

El uruguayo Maximiliano Falcón ha sido uno de los jugadores más regulares del equipo, el central se deshizo en elogios con Nacional: “No tuve la oportunidad de enfrentarlo directamente, pero los conozco, he visto muchos partidos de Libertadores. Es un equipo que siempre está peleando a nivel internacional. Tiene muy buenos jugadores (…) Va a ser exigente y para nosotros enfrentarnos a esa clase de rivales nos sirve mucho”.