Juventus va por delantero de la Selección Colombia; ya iniciaron diálogos

Continúan los movimientos en el presente mercado de fichajes, donde los clubes del Viejo Continente sacan sus chequeras y se refuerzan con nuevos futbolistas que les ayuden a mejorar el nivel del equipo.

Pues bien, uno de los grandes clubes europeos tiene en su radar a un delantero de la Selección Colombia, así lo confirmó el periodista Julián Capera, mencionando que la Juventus de Turín ya inició diálogos formales para contratar un atacante que podría jugar el Mundial 2026 con el conjunto ‘Tricolor’.

Juventus, a la carga por Jhon Jader Durán

Se trata del delantero antioqueño Jhon Jader Durán, quien actualmente juega en el Fenerbahce de Turquía en condición de préstamo por parte del club Al Nassr donde milita el portugués Cristiano Ronaldo, delantero que puede estar incluido en la convocatoria del técnico Néstor Lorenzo para lo que será el Mundial 2026.

El centro atacante de apenas 22 años, quien surgió en la cantera del Envigado Fútbol Club y que también vistió los colores del Aston Villa, termina su préstamo con el cuadro turco en junio de este año y la Juventus se ha visto interesada en contar con sus servicios en este mismo mercado de fichajes.

¿Cuánto le costaría a la Juventus el fichaje de Jhon Durán?

El delantero que pertenece al club Al Nassr y que tiene contrato con el conjunto árabe hasta junio del 2030, podría ver grandes posibilidades de retornar al fútbol europeo con este serio acercamiento por parte de la Juventus, sin embargo, el cuadro italiano tendrá que negociar el precio de su fichaje, recordando que Durán fue a préstamo al Fenerbahce a cambio de 21 millones de euros por un año en condición de préstamo.

Ya si el tema es comprar una parte de sus derechos deportivos o su totalidad, el colombiano está tasado actualmente en 30 millones de euros según datos de Transfermarkt, una cifra muy distante a lo que Al Nassr lo compró (77 millones de euros), así que el conjunto árabe no lo dejaría ir por una cifra muy inferior a la invertida buscando sacar réditos de ese fichaje.