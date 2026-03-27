Bolivia va por la clasificación: fecha y rival de la final del repechaje al Mundial

Inició el repechaje hacia la Copa Mundial y se empiezan a definir los últimos cupos, en donde justamente la Selección de Bolivia es una de las protagonistas y está a solo 90 minutos más de obtener su pase a la fase de grupos del certamen mundialista.

El equipo comandado por Óscar Villegas avanzó a la gran final del repechaje tras un duelo de infarto ante Surinam, al cual le remontó para quedar más cerca de la clasificación al Mundial, llegando a disputar la final contra Iraq.

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¿Cuándo se jugará la final del repechaje ante entre Bolivia vs Iraq?

El primer gol llegó por parte de Surinam, logrando abrir la cuenta con un centro a Liam van Gelderen que remató, Guillermo Viscarra salvó, pero el rebote lo capitalizó el mismo van Gelderen, jugada preocupante para Bolivia en el cierre del encuentro.

Sobre los 72 minutos Bolivia encontró la igualdad en un disparo afuera del área que pegó en un zaguero y Moisés Paniagua, quien ingresó minutos anteriores logró empujar la pelota al fondo con un puntazo a lo Romario. Miguelito Terceros se animó con un remate que atajó en dos tiempos Etienne Vaessen.

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Bolivia encontró la victoria después de una infracción en el área que terminó en un penal que Miguelito Terceros aprovechó para decretar el segundo tanto. La remontada lucía bien, pese a algunos intentos de los surinameses, pero no pudieron igualarlo.

Con esta contundente victoria, Bolivia jugaría un segundo compromiso, la gran final del repechaje, el 31 de marzo de 2026 contra Iraq, también en Monterrey, en la final de su ruta del repechaje.

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