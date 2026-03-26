[Video] Croacia le empató a Colombia luego de un infortunio de Jhon Lucumí

El empate de Croacia ante Colombia llegó muy temprano en el partido amistoso disputado este miércoles en Orlando, Florida, en un juego que desde los primeros minutos mostró intensidad por parte de ambas selecciones.

La Tricolor había golpeado primero, pues apenas al minuto 2 se fue en ventaja con una anotación de Jhon Arias, quien aprovechó una acción ofensiva para poner arriba al equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Sin embargo, la reacción croata no tardó en aparecer. Al minuto 6, Luka Vuskovic sacó un remate desde fuera del área, a ras de piso, que terminó siendo determinante para el empate en el compromiso.

El disparo del defensor europeo tomó mayor dificultad luego de desviarse en Jhon Lucumí, lo que descolocó por completo al arquero colombiano y permitió que el balón terminara en el fondo de la red.

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La jugada reflejó lo parejo que ha sido el trámite del encuentro, con dos selecciones que no especulan y que han encontrado el gol a partir de acciones rápidas, incluso con cierta dosis de fortuna en ambos casos.

Este compromiso, además, tiene un contexto especial, ya que podría repetirse en la Copa del Mundo 2026, donde Colombia y Croacia aparecen como posibles rivales dependiendo del desarrollo del sorteo y la fase de grupos.

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Cabe recordar que antes del pitazo inicial se dio un momento simbólico con el abrazo entre James Rodríguez y Luka Modric, quienes compartieron camerino en el Real Madrid y hoy lideran a sus selecciones en un duelo que ha comenzado con emociones desde el arranque.