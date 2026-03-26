[Video] Le dieron con todo a Luis Díaz dentro del área de Croacia y no pitaron penal

La Selección Colombia inicia con todo el camino preparatorio rumbo a la Copa Mundial y uno de sus primeros retos será contra la Selección de Croacia, a la cual se medirá en el Camping World Stadium, escenario deportivo que le abrió las puertas a dos selecciones ambiciosas con el gol.

A tan solo dos minutos de haberse dado el pitazo inicial, la 'tricolor' pegó primero en el marcador con anotación de Jhon Arias, pero la celebración duró poco tras el empate de Croacia.

Lea también [Video] Croacia le empató a Colombia luego de un infortunio de Jhon Lucumí

Sin embargo, Colombia se sacudió tras el gol del empate y siguió firme en la ofensiva, con un Luis Díaz desequilibrante por la banda izquierda y que protagonizó una polémica jugada dentro del área de Croacia que pudo terminar en penal para la 'tricolor'.

[Video] No le pitaron el penal a Luis Díaz ante Croacia

El equipo de Néstor Lorenzo arrancó el partido contra Croacia con un planteamiento táctico completamente ofensivo que trajo frutos tras el gol de Jhon Arias que se elaboró desde la banda izquierda con Mojica y Luis Díaz.

Aún así la celebración de los hinchas colombianos duró poco tras una jugada individual con la que logró empatar el jugador de Wolfsburgo, Luka Vušković, quien se zafó de la marca y sacó un potente remate desde afuera del área para empatar el marcador.

La 'tricolor' no bajó el ritmo y siguió atacando tras el gol que recibió Camilo Vargas. Justamente fue Luis Díaz quien protagonizó un contraataque desde casi la mitad de la cancha, se llevó la pelota hasta el área, en donde fue interceptado por tres jugadores croatas a los cuales no pudo burlar y terminó cayendo tras un choque, intentando buscar que se pitara penal a favor del combinado 'tricolor'.

Este fue el 11 inicial de Colombia para enfrentar a Croacia

Néstor Lorenzo le aportará a este duelo por un esquema equilibrado, priorizando la solidez defensiva y buscando transiciones rápidas para aprovechar la velocidad de sus extremos, lo cual logrará con la siguiente formación titular:

Vargas; Muñoz, Lucumi, Davinson, Mojica; Lerma, Rios, Arias; James; Suárez y Díaz

Titular de Croacia Vs Colombia

Croacia presentará una nómina mixta para enfrentar a la Selección Colombia, ya que el entrenador Zlatko Dalić le dará minutos a jugadores que habitualmente no son titulares.

Dominik Livakovic; Marin Pongracic, Nikola Moro, Nikola Vlasic, Iván Perisic, Mario Pasalic, Petar Sucic, Igor Matanovic, Luka Vuskovic, Maro Pasalic y Martin Erlic.