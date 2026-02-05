Bolivia vs Perú EN VIVO, 5 de febrero: hora y canal Sudamericano Femenino Sub-20

Se vive la primera fecha del Grupo B del Sudamericano Sub-20 Femenino. La jornada inicial tendrá la presencia de Bolivia y Perú que esperan sumar sus primeros puntos en la competencia. En esta zona se enfrentarán con Brasil, Argentina y Ecuador.

El torneo se desarrolla en Paraguay, concretamente en dos ciudades. La capital, Asunción y Villa Elisa con las siguientes sedes deportivas, Estadio Emiliano Ghezzi y en el Estadio Luis Alfonso Giagni, respectivamente.

Para esta competencia, de cada zona clasificarán tres selecciones para afrontar el hexagonal final. En esta instancia definitiva, las primeras cuatro que más unidades sumen sellarán la clasificación para el Mundial de la categoría Sub-20 que se desarrollará en Polonia en el mes de septiembre.

En este grupo en la primera fecha descansará Argentina. Será un escenario perfecto para que Bolivia o Perú sumen los primeros puntos y se vayan afianzando en la parte alta dependiendo del resultado. A la misma hora, Brasil se mide con Ecuador en un vibrante partido.

Por el grupo A, la selección de Venezuela superó a Uruguay, mientras que Paraguay cumplió con su categoría de anfitriona y goleó a Chile en el arranque del Sudamericano Sub-20.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER BOLIVIA VS PERÚ POR EL SUDAMERICANO FEMENINO SUB-20 ESTE JUEVES 5 DE FEBRERO

El partido entre Bolivia y Perú que se jugará en el Estadio Emiliano Ghezzi de Asunción, Paraguay se disputará a partir de las 4 de la tarde este jueves 5 de febrero. El juego se podrá ver por Canal RCN y DSports.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE BOLIVIA VS PERÚ

Colombia, Ecuador y Perú: 4:00 P.M.

México: 3:00 P.M.

Bolivia y Venezuela: 5:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 6:00 P.M.