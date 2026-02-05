Jhon Arias rechazó esta oferta de Brasil: fidelidad a Fluminense

Jhon Arias vuelve a sonar en el mercado de fichajes. El colombiano cambió de club a mediados del 2025, cuando Wolverhampton lo adquirió, tras su exitoso paso por Fluminense. En el cuadro carioca terminó siendo figura absoluta, conquistando la Copa Libertadores y ganándose el cariño de la afición de Río de Janeiro.

Ahora, seis meses después, las cosas para Jhon Arias en la Premier League no andan de la mejor forma. Muchos cuestionamientos entorno al colombiano, debido a su actuación. De hecho, con el fin de adaptarse al Wolverhampton, la Selección Colombia, en cabeza de Néstor Lorenzo, decidió no llevarlo a una de las fechas FIFA.

Empezaron los rumores de transferencia de Jhon Arias. El colombiano entró en los rumores y el fútbol brasileño, atentos para concretar una oferta por él. En primera instancia, se hablaba de la opción de Fluminense y Palmeiras, como los clubes más cercanos a establecer negociaciones con Wolverhampton.

Lea también Jhon Arias regresará a Brasil: hay decisión entre Palmeiras y Fluminense

Adicionalmente, otro equipo gigante de Brasil lo buscaría, viéndolo como una chance para ficharlo. Se trata de Flamengo, interesado en contratar a Jhon Arias.

Flamengo, tras los pasos de Jhon Arias

No es novedad que Flamengo, al ser campeón actual de la Copa Libertadores, haya buscado a Jhon Arias. En el pasado, esto era imposible, al ser rival directo de Fluminense, donde el colombiano dejó una imagen decorosa, siendo querido por la afición de Río de Janeiro.

De acuerdo con información del medio Globo Esporte, Flamengo ofreció cerca de 20 millones de euros por los derechos del colombiano. Pese a esto, el mismo jugador fue quien descartó la operación “Mientras negociaba la adquisición de Lucas Paquetá, Flamengo también intentó fichar a otro jugador de la Premier League. El club hizo una oferta de 22 millones de euros por Jhon Arias, procedente del Wolverhampton (Inglaterra), pero el delantero se negó a jugar en el rival del Fluminense”.

Los números de Jhon Arias con Wolverhampton

Jhon Arias llegó a mediados del 2025 al Wolverhampton. En total, ha jugado 26 partidos con el cuadro británico en todas las competiciones, aportando dos goles y una asistencia.