Deportivo Cali tiene buena noticia para recibir a Millonarios en la Liga BetPlay

Deportivo Cali ha tenido un irregular inicio de temporada 2026 al registrar victorias sobre Deportivo Independiente Medellín y Deportivo Pasto y derrotas ante Águilas Doradas y Jaguares de Córdoba.

A pesar de algunas dudas, el equipo dirigido por Alberto Gamero ha demostrado una importante mejoría en su rendimiento colectivo, por lo que ha despertado ilusión en la afición.

En la fecha 5, el cuadro vallecaucano recibirá a Millonarios, en el que sería el partido más atractivos de la jornada de la Liga BetPlay.

En las últimas horas, Deportivo Cali recibió una buena noticia para recibir a Millonarios en compromiso válido por la fecha 5 de la Liga BetPlay, que tendrá su pitazo inicial a partir de las 6:20 de la tarde.

Y es que el conjunto 'azucarero' podrá contar con el guardameta peruano Pedro Gallese, quien retomó este jueves 5 de febrero los entrenamientos, luego del fallecimiento de su madre.

Se espera que Gallese siga defendiendo el arco de Deportivo Cali y mantenga la titularidad en el duelo contra Millonarios.

Deportivo Cali Vs Millonarios: fecha, hora y cómo VER EN VIVO

El partido entre Deportivo Cali contra Millonarios por la fecha 5 de la Liga BetPlay se jugará este domingo 8 de febrero a partir de las 6:20 de la tarde. El duelo se podrá VER EN VIVO por Win Sports + y contará con transmisión de La FM.