Bolivia vuelve a ilusionarse con el Mundial. A más de tres décadas de su última participación en Estados Unidos 1994, la selección afronta el repechaje intercontinental rumbo a Mundial 2026 con una misión clara: romper una ausencia de 32 años y devolverle la alegría a su gente.

Bolivia, que llegó al repechaje tras una eliminatoria irregular, busca un cupo en el Mundial

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La expectativa ha crecido en torno a la Verde, Luis Haquín, capitán del equipo, quien no dudó en asumir la responsabilidad: “Somos conscientes de la ilusión que hemos generado en el país”.

El equipo, que cuenta con nombres como Miguel Terceros, goleador de la eliminatoria, Carlos Lampe, Ramiro Vaca y Robson Matheus, está a dos victorias de sellar su regreso. El primer reto será ante Surinam, en un duelo marcado por las altas temperaturas de Monterrey, sede del repechaje.

Desde la otra orilla, el seleccionador Henk ten Cate expresó su preocupación por el clima, con registros superiores a los 30 grados, y por la limitada preparación de su equipo. Aun así, reconoció el potencial boliviano, especialmente en el mediocampo y el ataque.

La ilusión también se vive en las tribunas. Hinchas como Julio Pacheco han recorrido largas distancias para acompañar al equipo, en un viaje que simboliza la fe de todo un país. El recuerdo de la generación del 94, liderada por Erwin Sánchez y Marco Etcheverry, sigue vivo como referente de lo que se puede lograr.

Bolivia Vs. Surinam | EN VIVO: hora y dónde ver el repechaje intercontinental

Fecha: jueves 26 de marzo de 2025

Hora: 5:00 p.m. (Hora en Colombia)

Transmisión: Win Sports +