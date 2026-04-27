Richard Ríos da buena noticia a Selección Colombia: “Alcanzó su mejor nivel”

Cuando Richard Ríos llegó al Benfica, en Portugal pensaban que se trataba de un volante con mucho gol. Aunque ha marcado uno que otro gol en esta temporada, no es una de las características, sí la fortaleza, la seguridad, la conducción del balón y el acompañar en el ataque.

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Poco a poco se fue soltando con la confianza de José Mourinho que, desde que tomó las riendas del Benfica no dudó en querer sacar todo ese potencial que vio en el colombiano. Para la Selección Colombia también es necesario recuperar el mejor nivel de Richard Ríos, teniendo en cuenta que se viene el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Afortunadamente, el volante antioqueño se ganó el cariño y la confianza de José Mourinho que no duda en dejarle el mediocampo al colombiano. En el último partido del Benfica contra el Moreirense, Richard Ríos marcó un gol y dio una asistencia para una goleada 4-1. La prensa portuguesa quedó ilusionada de ver el mejor nivel del colombiano.

“ALCANZÓ SU MEJOR NIVEL AL FINAL DE LA TEMPORADA”: PRENSA DE PORTUGAL SOBRE RICHARD RÍOS

El ex Palmeiras logró afianzarse después de momentos complicados en sus primeros partidos en su llegada a Europa. Aunque se demoró un poco en mantener su mejor nivel que lo catapultó al fútbol europeo, A Bola indicó que “está en un gran momento de forma. Está cosechando los frutos del trabajo que tuvo con José Mourinho”.

Además, este diario también indicó que Richard Ríos ya es una de “las cuatro águilas que vuelan alto en el Benfica”, junto con Leandro Barreiro, Gianluca Prestianni y Andreas Schjelderup.

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Colombia puede estar tranquila con el trabajo que ha hecho Richard Ríos junto con José Mourinho consolidándose como un gran entrenador para el colombiano que ha querido sacar su mejor nivel, “Richard Ríos alcanzó su mejor nivel al final de la temporada, más integrado al equipo y a las ideas de Mourinho, lo que potenció su explosividad, su capacidad para conducir el balón hacia adelante y su poder para romper las líneas rivales. El entrenador ha insistido con Ríos en otra idea: simplificar el juego, porque menos es más”.

LOS DATOS QUE CONSOLIDAN A RICHARD RÍOS

El colombiano ha sido titular en la mayoría de los compromisos del Benfica juntando todas las competencias. Ha disputado 43 partidos y ha marcado seis goles y seis asistencias. Ya está más que afianzado y conectado con lo que quiere mostrar en cancha el entrenador José Mourinho.

Lo que le queda a Richard Ríos es afianzarse con un título con el Benfica después de ganar varias competencias con el Palmeiras. El volante perdió oportunidades en la Champions League, en la Copa de Portugal y ahora en la Primeira Liga también están complicados.

Porto está en el liderato con 82 unidades y Benfica los sigue con 75 unidades. Son siete puntos de diferencia que empiezan a complicar a falta de tres partidos por terminar la Primeira Liga.

BENFICA QUIERE RETENER A RICHARD RÍOS

Todavía no se sabe qué va a pasar en el futuro con José Mourinho que ha afianzado y que ha encontrado nuevamente el mejor nivel de Richard Ríos. Mourinho dejó abierta su posible salida del cuadro portugués, pero, sin el entrenador o con él dentro del banquillo, la idea es mantener a Richard.

El volante de marca tiene varias ofertas de distintos clubes. Napoli, Inter de Milan, entre otros clubes de la Serie A y hasta de Inglaterra como el Manchester United quieren sellar el fichaje del colombiano. No obstante, el Benfica ya se plantó y no lo dejaría salir al menos de que llegue una oferta inevitable de aceptar.

La otra posibilidad de la salida es si Richard Ríos quiere tomar otra opción, pero, por ahora, el plan de blindarlo sigue su curso, pues, todo parece indicar que el ex Palmeiras está cómodo dentro de la institución portuguesa y que lo único que pretende es quedarse en la institución por varias temporadas más.