Luis Enrique tiene plan para detener a Luis Díaz: esto dijo sobre el colombiano

Las semifinales de la UEFA Champions League vienen tomando forma y se viene un partidazo que promete mucho y que ya ha dado un título entre el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain. En aquella final fueron los bávaros los que se quedaron con ese título.

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En semifinales, Bayern Múnich y Paris Saint-Germain quieren meterse en esta final para pelear por el título más grande a nivel de clubes en Europa. Luis Fernando Díaz espera ser determinante para golpear al cuadro parisino dirigido por Luis Enrique.

Para este duelo de semifinales, el guajiro llega con dos goles que le marcó al Real Madrid en los cuartos de final. ‘Lucho’ necesita tener el mismo impacto, y Luis Enrique ya sabe cómo frenarlo, aunque, nominalmente, el ibérico no hará locuras y mantendrá su misma idea para intentar detener al colombiano.

EL PLAN DE LUIS ENRIQUE PARA CONTRARRESTAR A LUIS DÍAZ

No es fácil frenar la velocidad y los regates de Luis Díaz. Real Madrid lo logró cuando jugaron la final en el 2022 de la Champions League, pero no fue posible en la anterior fase disputada. Luis Enrique ya tiene un plan y ya sacó a la luz lo que pretende hacer en este vibrante duelo de la semifinal.

Por esta razón, Luis Enrique mencionó en la rueda de prensa previa que, “Kimmich, Díaz, Kane, Laimer, Olise, Stanisic... todos. Si abordas estos partidos de forma individual, estás cometiendo un error. Tienen jugadores increíbles, pero el equipo es la clave. Ambos equipos son ejemplos claros de eso”.

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Luego, indicó que, “me encantan todos los jugadores del Bayern. Son, individual y colectivamente, muy buenos. Como equipo ya han exhibido su nivel. Kompany es un entrenador de un gran nivel y lo mostró ya en Inglaterra”. Sobre el plan, no habría mayores novedades.

Con Hakimi y Nuno Mendes, Luis Enrique pretende parar a Michael Olise y a Luis Fernando Díaz. Pero, el plan seguirá siendo el mismo, “¿crees que hemos ganado la Champions con Nuno y Achraf defendiendo? Son dos jugadores que defienden muy bien, pero hay que atacar más que defender para ganar. Vamos a intentar hacerlo mañana. Hay que saber defender. Pero no negociamos. Queremos ganar este partido y también el segundo".

ATACAR MÁS QUE DEFENDER: LA CONSIGNA DE LUIS ENRIQUE PARA FRENAR A LUIS DÍAZ

El club parisino espera sacar adelante estos dos compromisos y el Paris Saint-Germain buscaría atacar para romper los ceros en el arco del Bayern Múnich. Esto lo harán con Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola o Désiré Doué.

Este ataque espera dar un golpe en Alemania y en París para sacar adelante el resultado ideal que les haga sellar la clasificación para la final de la Champions League.

Luis Díaz ya sabe lo que es medirse con Achraf Hakimi y espera volver a tener el mismo impacto que en el partido de la fase de la liga al principio de la temporada en la Liga de Campeones de Europa.

EL ANTECEDENTE DE LUIS DÍAZ ENFRENTANDO AL PARIS SAINT-GERMAIN

El 4 de noviembre del 2025, Luis Díaz fue protagonista en Francia enfrentando al Paris Saint-Germain con el Bayern Múnich. El colombiano marcó los dos goles del cuadro bávaro para sacar adelante un partido difícil en el que tuvo que lidiar con Achraf Hakimi.

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Infortunadamente, Luis Díaz no pudo terminar de la mejor forma ese encuentro después de una dura patada que le dio justamente a Achraf Hakimi que terminó con una expulsión. Los bávaros ganaron en la capital francesa y el PSG apenas pudo descontar con Joao Neves.