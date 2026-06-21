¿Bombazo mundial? Mbappé dijo si se va a jugar a la MLS

En medio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, a Kylian Mbappé, estrella de la selección de Francia, le consultaron si se iría jugar, en algún momento, a la MLS.



El exjugador del PSG de Francia, sin rodeos, dijo que hasta el momento no se sabe si esta posibilidad se va a concretar, pero aseguró que David Beckham se lo ha mencionado en diferentes oportunidades.

¿Mbappé va a la MLS?

“¿Jugar en la MLS algún día? No lo sé… David Beckham me lo mencionó muchas veces. Ya veremos, no lo sé. La cultura americana es diferente, no hay límites para las ambiciones, me gusta”, manifestó Mbappé.



Mbappé apenas tiene 27 años y todavía tiene un contrato largo en el poderoso Real Madrid de España. Seguramente, cuando el vínculo se termine entre las partes, se podrá dar su llegada a la MLS.

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El galo habló de Messi y CR7

Entre otras cosas en su charla con los medios, a Kylian le preguntaron por Haaland, delantero de Noruega. El galo afirmó que el argentino Lionel Messi es el mejor, junto al luso Cristiano Ronaldo.



“Messi es el mejor jugador, junto con Cristiano, eso está claro. Yo intento ayudar a mi equipo a ganar otro Mundial. Lo demás son debates para los periodistas… De momento no pienso en Haaland; quizá ellos piensen en nosotros, pero yo pienso en Irak”, dijo.

¿Mbappé será el mejor del Mundial?

“¿Delantero, mi posición favorita? No lo sé. Me siento bien ahora mismo, pero no creo que tenga que ver con mi posición. Me siento bien mental y físicamente. Mi posición no es muy importante. Todo es cuestión de dinamismo. Tenemos que ser un equipo que imponga su estilo. Me siento bien en las tres posiciones del ataque”, añadió sobre su posición en la cancha.



“Michael es un jugador excepcional. Su perfil gusta a todo el mundo. Hemos tenido esa conexión gracias a todos los jugadores ofensivos. Tenemos tanto talento que puede ser el día de uno u otro. Michael es un jugador estupendo, puede crear algo diferente en cada partido”, sentenció sobre Olise.







