Mbappé superó a Pelé y está a punto de ser el máximo goleador de los Mundiales

La Copa del Mundo de 2026 apenas comienza y en medio de la fase de grupos ya hay un gran protagonista que está a punto de batir uno de los récords más importantes de esta competencia y es el del máximo goleador.

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Quien se roba todas las miradas es nada más y nada menos que el delantero de la Selección de Francia, Kylian Mbappé, quien debutó con doblete en la victoria de Francia sobre Senegal, un resultado que lo acerca de manera decisiva a convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Mbappé superó a Pelé y va por Klose

Con sus dos anotaciones frente al conjunto africano, Mbappé llegó a 14 goles en Copas del Mundo, una cifra que le permitió superar el registro de Lionel Messi y dejar atrás también a leyendas como Pelé y Just Fontaine en la clasificación histórica.

Ahora, el atacante francés se encuentra a solo dos tantos del récord absoluto de 16 goles que ha logrado mantener por varias ediciones el alemán Miroslav Klose.

Lo más importante a destacar es que Mbappé apenas disputa su tercer Mundial y tiene todavía toda la fase de grupos por delante, además de las posibles rondas eliminatorias.

A sus 27 años, el capitán de Francia parece tener el tiempo y las condiciones ideales para romper una marca que durante años parecía inalcanzable.

¿Cuándo impuso Klose el récord de máximo goleador de los Mundiales?

Miroslav Klose impuso el récord de máximo goleador en la historia de los Mundiales el 8 de julio de 2014, durante la semifinal de la Copa del Mundo de Brasil entre Alemania y Brasil.

El delantero alemán marcó en el minuto 23 del encuentro disputado en el estadio Mineirão de Belo Horizonte, anotando su gol número 16 en Copas del Mundo y superando los 15 que había conseguido el brasileño Ronaldo Nazário.

¿Cuándo fue el primer gol de Mbappé en un Mundial?

El primer gol de Kylian Mbappé en una Copa del Mundo llegó el 21 de junio de 2018, durante la victoria de Francia por 1-0 sobre Perú en la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Rusia 2018. Mbappé anotó a los 34 minutos tras aprovechar un balón desviado por Olivier Giroud dentro del área.