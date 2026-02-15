Gustavo Cuellar volvería al FPC: grande de la Liga Betplay haría fichaje

América de Cali vuelve a ser protagonista en el presente mercado de fichajes, no solo porque su presidenta, Marcela Gómez, confirmó que estarían todavía buscando un nuevo delantero, sino porque recientemente se ha dado a conocer desde Brasil que estarían interesados en el fichaje de un mediocampista por paso en la 'tricolor'.

El cuadro 'escarlata' afronta una nueva temporada de la mano del estratega antioqueño, David González, quien ha conformado un equipo de alto nivel para el primer semestre, pero le sigue haciendo falta un cupo por llenar y en los planes estaría Gustavo Cuellar, tal como lo confirmó el medio RTI Esporte de Brasil.

Gustavo Cuellar tendría salario histórico en la Liga BetPlay

A falta de un cupo por llenar en la plantilla para la temporada 2026 de la Liga BetPlay, todavía no se ha confirmado la nueva incorporación, pero Marcela Gómez, presidenta del club, dio a conocer que hay varias opciones sobre la mesa que están evaluando con precaución porque no quieren hacer una mala inversión.

América de Cali se reforzó con grandes figuras como Yeison Guzmán, Daniel Valencia y Marlon Torres, pero aún así a González le seguiría haciendo falta un jugador de jerarquía y en una posición importante como lo es el mediocampo, pero en donde entraría a llevar un papel fundamental Gustavo Cuellar.

El volante barranquillero lleva más de 10 años en el fútbol internacional y actualmente milita en Brasil jugando con Gremio desde inicio de la temporada 2025. Sin embargo, ahora estaría en la mira de América de Cali, equipo que, según confirman desde Brasil ya habría avanzado en los acercamientos con Cuellar.

Sin embargo, hay un problema en el fichaje de Cuellar y es que aún cuenta con contrato vigente en Gremio hasta finales del presente año, por lo que el cuadro 'escarlata' debería pagar una cláusula y de paso cumplir con los estándares del club en cuanto a los derechos deportivos del jugador.

¿Cómo le ha ido a Gustavo Cuellar con Gremio?

Tras el paso de Cuellar por el fútbol de Arabia jugando con Al Shabab, arribó en la temporada 2025 al fútbol de Brasil para jugar con Gremio, escuadra en la que ya ha tenido la oportunidad de sumar 29 partidos, más de 1.500 minutos dentro del terreno de juego en los que se ha podido reportar con una asistencia.