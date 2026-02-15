Colombia recibe el trofeo del Mundial: motivación para la selección

Cada vez falta menos para que inicie una nueva edición de la Copa Mundial y a menos de 120 días para que ruede la pelota los corazones se empiezan a acelerar más, en especial en Colombia, ya que la selección 'tricolor' volvió a una nueva cita orbital tras su ausencia en Catar 2022.

La emoción mundialista volvió a sentirse en el país 'cafetero' con la llegada del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA a Colombia en el esperado evento llamado "Trophy Tour". La gira internacional, organizada por la FIFA junto a sus patrocinadores oficiales que le permitirá a miles de aficionados compartir con el trofeo que estará en la ciudad de Bogotá.

Lea también Confirmado el calendario de Colombia en el Sudamericano U20



El trofeo del Mundial está en Colombia

El imponente trofeo, bañado en oro de 18 quilates y con una base de malaquita verde, arribó a Bogotá en medio de un fuerte dispositivo de seguridad y una gran expectativa mediática. Desde tempranas horas del 15 de febrero, cientos de fanáticos se congregaron en Corferias, lugar del evento para tomarse fotografías y cumplir el sueño de ver a pocos metros la copa que levantan los campeones del mundo.

La parada en Colombia hizo parte de un recorrido global que visita decenas de países antes del inicio del Mundial, llevando el trofeo a territorios donde la pasión por el fútbol es parte esencial de la identidad cultural. En cada destino, el Trophy Tour no solo exhibe la copa, sino que también promueve valores como la unión, la diversidad y el juego limpio.

Lea también Gustavo Cuellar volvería al FPC: grande de la Liga Betplay haría fichaje

Durante el evento en la capital colombiana participaron exjugadores, tal como lo fue el caso de David Trezeguet, el histórico delantero francés campeón del mundo en 1998 y con paso por River Plate, además de otras celebridades e invitados especiales vinculados al fútbol nacional.

La llegada del trofeo reavivó los recuerdos de las participaciones de la Selección Colombia en Copas del Mundo y reforzó la ilusión de volver a competir al más alto nivel. Para muchos aficionados, ver la copa tan de cerca fue un símbolo de esperanza y un recordatorio de que el fútbol sigue siendo un motor de alegría colectiva.

En otras noticias: ¿Hay cupo para Borja en la Selección Colombia?

¿En qué grupo del Mundial está Colombia?

La Selección Colombia quedó ubicada en el Grupo K para la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA Copa Mundial de la FIFA 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. En ese grupo, Colombia compartirá zona con: