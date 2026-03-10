Botafogo vs Barcelona EN VIVO 10 de marzo - Copa Libertadores

Logo Deportes RCN Vertical
Copa Libertadores

Así podrá ver en vivo el partido entre Botafogo vs Barcelona en la Copa Libertadores.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
El enfrentamiento entre Botafogo y Barcelona SC dejó una serie completamente abierta en la fase previa de la Copa Libertadores, luego del empate 1-1 en el partido de ida disputado en el estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil. El resultado mantuvo la emoción en la eliminatoria y dejó todo por definirse en el compromiso de vuelta en Brasil.

El 1-1 final dejó una sensación agridulce para el equipo ecuatoriano, que no pudo aprovechar la localía para tomar ventaja en la serie. A pesar de haber comenzado mejor el partido, Barcelona no logró sostener la intensidad y terminó cediendo un empate que mantiene vivas las aspiraciones del conjunto brasileño.

Con este resultado, la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores quedó completamente abierta. La serie se definirá en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro el martes 10 de marzo, donde Botafogo buscará hacer valer su condición de local para avanzar en el torneo continental.

Por su parte, Barcelona SC. comandado por el estratega venezolano, César Farías, viajará a Brasil con la obligación de conseguir un resultado positivo como visitante.

Botafogo vs Barcelona SC EN VIVO 10 de marzo: hora y canal para ver Copa Libertadores

El compromiso entre Botafogo vs Barcelona SC se jugará en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro a partir de las 19:30 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 21:30 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva jornada de la Copa Libertadores, se podrá ver a través de ESPN, Disney +, DGO. Además también podrá seguirlo por Deportes RCN.

