[VIDEO] Luis Díaz se sumó a la fiesta bávara: estelar asistencia de taco en Champions

Nueva fecha de la UEFA Champions League con la presencia de futbolistas colombianos en los octavos de final. La jornada se abrió con el vibrante partido entre el Galatasaray de Dávinson Sánchez contra el Liverpool y luego, Luis Díaz cerró el martes con la visita del Bayern Múnich a Bérgamo contra el Atalanta. Aunque no pudo marcar, se sumó con asistencia.

Hasta esta jornada, Luis Fernando Díaz Marulanda ha tenido mejores registros que en su mejor temporada con el Liverpool. Este fue su partido 36 y suma 20 goles y, con la asistencia que dio para Nicolas Jackson, el colombiano acumula 14 pase goles en esta primera temporada con el equipo bávaro.

No marcó el colombiano, pero fue una amenaza constante por el costado izquierdo del ataque del Bayern Múnich que le pasó por encima al Atalanta de Bérgamo en Italia. Fue un 1-6 y el guajiro aportó con la asistencia para el cuarto tanto en el segundo tiempo que ya preveía el huracán de anotaciones.

LA ASISTENCIA ESTELAR DE TACO DE LUIS DÍAZ

Atalanta tuvo una oportunidad de oro en el gol de Nicolas Jackson en el que asistió el extremo colombiano. En un tiro libre, la pelota se estrelló en la barrera, Aleksandar Pavlovic fue el líder de un contragolpe que pasó por los pies del mismo Jackson, luego Alphonso Davies apareció en la banda, centró raso para que ‘Lucho’ dejara destellos de calidad en Italia.

Luis Díaz centralizó para acompañar el ataque y cerrar la acción, pero, en este caso, no alcanzó a definir, sabiendo que atrás estaba Nicolas Jackson. El extremo colombiano abrió las piernas y tocó de taco para dejarle el balón al senegalés que definió con un remate raso.

En este partido, Luis Díaz no pudo sumar su anotación 21 en el Bayern Múnich, pero aportó bastante con su participación como asistente y con su presencia por la banda izquierda en donde logró conectar con los referentes de ataque. Durante estos 90 minutos no tuvo a su mejor socio como lo es Harry Kane que estuvo en el banquillo de suplentes.

La serie parece ya definitiva pensando en lo que será el encuentro en Alemania. Desde suelo alemán hablan de que el colombiano ha tenido muchos partidos encima y tal vez, con un 6-1 a favor del Bayern Múnich, Vincent Kompany podría tomar la decisión de no alinear desde el arranque al colombiano.

Por la Bundesliga, Luis Díaz espera seguir dulce en la liga local con las anotaciones cuando enfrenten en condición de visitante al Bayer Leverkusen el sábado 14 de marzo. Poco a poco, ese anhelo de conseguir la Champions para ‘Lucho’ empieza a tomar forma con estas presentaciones del equipo bávaro.