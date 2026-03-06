Brasil confirmó el rival de su partido de despedida antes del Mundial

El conteo regresivo sigue disminuyendo y ya quedan solamente 97 días para que ruede de manera oficial la pelota en el Mundial 2026, la cita orbital que traerá consigo varias sorpresas, no solo porque será el "último baile" de varios futbolistas que han marcado la historia de este deporte, sino también por el cambio de formato que permitió la participación de más selecciones y en donde justamente Brasil entra a ser protagonista.

La Selección de Brasil, como en todas las ediciones, llega como candidata al título, pero para ello Carlo Ancelotti deberá llegar bien preparado, por lo que disputará una serie de partidos amistosos en donde se enfrentarán ante Panamá como su "partido de despedida" en el Maracaná.

Brasil partirá rumbo al Mundial con partido de despedida ante Panamá

El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) hizo oficial un importante partido amistoso frente a la Selección de Panamá como parte de su preparación final antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro se jugará el 31 de mayo en el histórico Estadio Maracaná, en Río de Janeiro, y servirá como uno de los últimos ensayos del equipo brasileño antes de viajar al torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Antes del partido en Maracaná, Brasil se enfrentará en amistosos preparatorios para el Mundial contra Francia el 26 de marzo en Boston y a Croacia cinco días después en Orlando. Igualmente tiene previsto el 6 de junio un amistoso frente a Egipto en East Rutherford.

Aún así, este amistoso contra Panamá ha generado gran expectativa, ya que reunirá a dos selecciones con realidades distintas pero con el mismo objetivo, el cual es llegar en la mejor forma posible al Mundial. Este duelo para el equipo comandado por Carlo Ancelotti será prácticamente un encuentro de despedida ante su afición.

Con este enfrentamiento, el entrenador italiano busca consolidar el funcionamiento colectivo y definir su plantilla definitiva para la cita mundialista. Brasil cuenta con una generación repleta de talento y es considerado uno de los candidatos a luchar por el título, por lo que este amistoso será clave para afinar detalles tácticos y evaluar el estado físico de sus principales figuras.

¿Cuándo debuta Brasil y en qué grupo del Mundial está?

Brasil fue ubicado en el Grupo C, junto a:

Selección de Marruecos

Selección de Escocia

Selección de Haití

Es un grupo que mezcla experiencia mundialista con selecciones emergentes. Brasil parte como uno de los favoritos del grupo, pero Marruecos llega con gran confianza tras su histórica actuación en el Mundial de 2022.

El debut de Brasil será: