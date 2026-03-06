Gustavo Cuellar ya tiene principio de acuerdo con grande del FPC

El volante barranquillero lleva más de 10 años en el fútbol internacional y actualmente milita en Brasil jugando con Gremio desde inicio de la temporada 2025. Sin embargo, ahora estaría en la mira de Deportivo Cali, equipo que ya confirmó acercamientos con Cuellar y un respectivo principio de acuerdo.

En medio de le negociación había un problema en el fichaje de Cuellar y es que aún cuenta con contrato vigente en Gremio hasta finales del presente año, por lo que el cuadro 'azucarero' debería pagar una cláusula y de paso cumplir con los estándares del club en cuanto a los derechos deportivos del jugador.

Gustavo Cuellar sería nuevo jugador de Cali

Deportivo Cali no levanta cabeza ni de local ni de visitante en la Liga Betplay y el proceso que ha venido llevando a cabo Alberto Gamero ya se está poniendo en duda, en especial por los recientes resultados en donde empató contra Bucaramanga y dejó escapar la victoria frente a Fortaleza en condición de local.

Sin embargo, se sigue robando el protagonismo en el mercado de fichajes, no solo por las gran cantidad de incorporaciones que hizo para la presente temporada y en donde cuenta con destacadas figuras como lo es Pedro Gallese, Juan Dinneno y, próximamente, Gustavo Cuellar.

Alberto Gamero parece que todavía no ha podido consolidar bien la idea de juego que quiere para sumar victorias consecutivas y mejorar el rendimiento del equipo, pero lo que si ha tenido claro es que cuenta con una alternativa clara y bastante buena en el mediocampo como lo es Gustavo Cuellar.

Por el momento las negociaciones con Gremio se encuentran bastante avanzadas y el cuadro 'azucarero' espera concretar pronto el traspaso. Harían falta detalles en cuanto a términos contractuales, pero también que se lleven a cabo los respectivos exámenes médicos para que se haga oficial el traspaso.

¿Cómo le ha ido a Gustavo Cuellar con Gremio?

Tras el paso de Cuellar por el fútbol de Arabia jugando con Al Shabab, arribó en la temporada 2025 al fútbol de Brasil para jugar con Gremio, escuadra en la que ya ha tenido la oportunidad de sumar 29 partidos, más de 1.500 minutos dentro del terreno de juego en los que se ha podido reportar con una asistencia.