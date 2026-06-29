[Video] Brasil clasificó a octavos de final del Mundial tras remontarle a Japón

Las emociones en la Copa Mundial no se detienen y justo en este momento de la competencia las cosas se ponen más intensas, ya que comienzan los duelos de eliminación directa y en donde justamente ya se despidió Sudáfrica y Japón.

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La selección japonesa le dijo adiós a la cita orbital luego de haber caído en un auténtico partidazo a la Selección de Brasil. El duelo terminó con un marcador de 2-1 con un gol agónico sobre el cierre del encuentro por parte de Martinelli.

Brasil le remontó a Japón y clasificó a octavos del Mundial

La 'canarinha' derrotó 2-1 a Japón en un intenso compromiso correspondiente a los dieciseisavos de final, luego de remontar un marcador adverso gracias a los goles de Casemiro y Gabriel Martinelli, que apareció en el tiempo de adición para evitar la prórroga y mantener vivo el sueño de conquistar una nueva Copa del Mundo.

Kaishu Sano aprovechó una acción ofensiva para abrir el marcador sobre el minuto 29 y silenciar a los aficionados brasileños. El mediocampista definió con tranquilidad para colocar el 1-0 y alimentar la ilusión japonesa de protagonizar una de las grandes sorpresas de la fase de eliminación directa.

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Con la desventaja en el marcador, Brasil salió al segundo tiempo decidida a cambiar la historia. La presión sobre el arco defendido por Zion Suzuki aumentó considerablemente y a raíz de ello llegó el empate sobre el minuto 55 en donde apareció Casemiro, quien volvió a demostrar toda su experiencia en este tipo de compromisos al marcar el 1-1 con un certero cabezazo tras centro de Guimaraes.

Cuando todo apuntaba a que el encuentro se extendería a la prórroga, apareció Gabriel Martinelli para convertirse en el héroe de la noche. En el minuto 90+6, el atacante aprovechó una de las últimas acciones ofensivas del partido para marcar el 2-1 definitivo, desatando la euforia entre los jugadores brasileños y sus aficionados.

Próximo partido de Brasil en los octavos de Mundial 2026

El equipo comandado por Ancelotti se instauró en los octavos de final de la Copa Mundial con gran categoría, demostrando por qué es una de las candidatas a quedarse con el título tras remontarle a la Selección de Japón.

Ahora, con su cupo ya asegurado en la siguiente instancia del certamen, espera el nombre de la selección que saldrá de la llave entre Costa de Marfil y Noruega, con la cual se enfrentará el domingo 5 de junio.