La selección de Brasil tomó una última decisión con Neymar Jr., quien se perdió, por problemas físicos, las dos primeras jornadas de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

El equipo sudamericano oficializó la decisión del director técnico italiano Carlo Ancelotti con el experimentado jugador. El estratega determinó que el 10 será suplente ante la selección de Escocia.

Brasil juega con Escocia

Este compromiso, entre Brasil y Escocia, corresponde a la tercera jornada del grupo C de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Los sudamericanos están obligados a ganar para no perder el liderato del grupo.



Los hinchas de la selección de Brasil esperan que Neymar, con pasado en el FC Barcelona de España y el PSG de la Ligue 1 de Francia, pueda ver al menos unos minutos en el duelo de este miércoles 24 de junio.

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¿Brasil está obligado a ganar?

“Tras enfrentarse a Haití y Marruecos, Escocia y Brasil concluyen su participación en el Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con uno de los encuentros más habituales en la historia del torneo: el quinto entre ambos equipos en la máxima competición mundial”, reseñó la FIFA previo al cotejo.



Hasta el momento, el combinado brasileño no ha podido mostrar su mejor versión en estilo de juego. Es una gran oportunidad para que los pentacampeones del mundo expongan su mejor fútbol.

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Voces de los protagonistas

“Quiero ver una actuación como la que tuvimos contra Haití porque me gustó ese partido. Quiero ver al equipo repetir ese nivel de calidad, ser efectivo en el tercio final y, además, mantener la calidad general del juego. Confirmar ese buen momento en el partido de mañana sería muy beneficioso para nosotros”, dijo Ancelotti en rueda de prensa.



“Podemos ser muy flexibles con nuestro sistema. Vamos a usar un 5-3-2 o un 5-4-1. Ya lo hemos usado antes. Esta vez nos vamos a enfocar en nuestra defensa. Veremos qué pasa mañana. Todavía no quiero decirles cómo va a ser. Obviamente, empezamos lentos contra Marruecos, lo que hizo que fuera una noche larga y difícil. Ojalá empecemos mucho mejor contra Brasil”, añadió, por su lado, Steve Clarke, seleccionador de Escocia.













