EN VIVO Escocia vs Brasil | Copa Mundial de la FIFA 2026

Brasil y Escocia se enfrentarán este miércoles en el Hard Rock Stadium de Miami por la tercera y última fecha del grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El compromiso será transmitido por la señal básica de Canal RCN, su canal de YouTube y La FM, mientras que todas las emociones podrán seguirse minuto a minuto en DeportesRCN.com.

El balón rodará a partir de las 5:00 p.m. de Colombia. Brasil buscará confirmar su favoritismo y asegurar el primer lugar del grupo C, mientras que Escocia intentará hacer historia y meterse entre los clasificados a la fase eliminatoria del Mundial.

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La selección brasileña llega como líder de la zona con cuatro puntos y la primera opción para quedarse con el grupo. Sin embargo, la clasificación todavía no está completamente asegurada y necesitará un buen resultado para evitar cualquier sorpresa.

La Canarinha comparte puntaje con Marruecos, que a la misma hora enfrentará a Haití, selección que ya no tiene posibilidades de avanzar. Por diferencia de gol, los dirigidos por Carlo Ancelotti ocupan actualmente la primera posición.

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Brasil afronta el encuentro con la misión de recuperar sensaciones futbolísticas. Tras empatar con Marruecos y vencer a Haití, el equipo ha dejado algunas dudas en cuanto a su rendimiento colectivo, pese a los resultados obtenidos.

Además, el conjunto sudamericano tendrá la baja de Raphinha, quien sufrió una lesión que lo dejará fuera de combate al menos hasta los octavos de final. En contrapartida, Neymar vuelve a estar disponible y podría sumar sus primeros minutos en el torneo.

Escocia, por su parte, llega con tres puntos y mantiene intactas sus opciones de clasificación. Una victoria no solo le permitiría avanzar de ronda, sino que incluso podría llevarla al liderato del grupo dependiendo de lo que ocurra en el otro compromiso.

Los europeos también afrontan el reto de romper una estadística adversa. Nunca han superado la fase de grupos en una Copa del Mundo y tampoco saben lo que es vencer a Brasil en enfrentamientos oficiales o amistosos.