Brasil vs. Francia EN VIVO: hora y dónde ver el amistoso de la fecha FIFA

La selección de Brazil afronta este jueves un exigente amistoso frente a France en el Gillette Stadium de Boston, en un duelo que servirá como prueba clave en la antesala del Mundial 2026.

Raphinha, Matheus Cunha, Vinícius Júnior y Gabriel Martinelli, en la titular de Brasil

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El equipo dirigido por Carlo Ancelotti presentará una defensa completamente renovada, marcada por la posible titularidad de Roger Ibáñez. El central del Al Ahli se perfila como inicialista tras entrenar por segundo día consecutivo con el once principal, aprovechando además la baja por lesión de Marquinhos.

La zaga la completarían Wesley, Léo Pereira y Douglas Santos, en una apuesta por renovar la última línea frente a un rival de alta exigencia. Desde el cuerpo técnico valoran de Ibáñez su capacidad para salir con balón y su velocidad para contener a los atacantes franceses.

En el mediocampo, la estructura se mantiene con Casemiro y Andrey Santos como ejes de equilibrio. Más adelante, Ancelotti apostará por un frente ofensivo dinámico y ya probado: Raphinha, Matheus Cunha, Vinícius Júnior y Gabriel Martinelli.

El amistoso ante Francia no solo medirá el nivel competitivo de Brasil

Este cuarteto ofensivo fue clave en la reciente victoria ante Paraguay, que selló la clasificación de Brasil al Mundial, y representa la apuesta del técnico italiano para maximizar el desequilibrio en ataque, especialmente por las bandas con Vinícius y Raphinha.

El duelo permitirá ajustar piezas en un proceso de renovación que apunta a consolidar un equipo sólido de cara a la cita mundialista de la ‘Canarinha’. Con variantes en defensa y continuidad en ataque, Brasil busca respuestas ante uno de los rivales más exigentes del panorama internacional.

Brasil vs. Francia | EN VIVO: hora y dónde ver Fecha FIFA

Fecha: jueves 26 de marzo de 2025

Hora: 3:00 p.m. (Hora en Colombia)

Transmisión: Disney +.