Polémica en Francia: cuestionan presencia de Mbappé contra Brasil y Colombia por presión comercial

La presencia de Kylian Mbappé en la gira de la Selección de Francia por Estados Unidos, donde enfrentará a Brasil y Colombia, ha desatado una creciente inconformidad en el entorno del fútbol francés. La polémica no gira en torno a su calidad, indiscutible, sino a su estado físico y a los factores extradeportivos que habrían influido en su convocatoria.

Mbappé, en la gira de la Selección de Francia para jugar contra Brasil y contra Colombia

El delantero, actualmente en el Real Madrid, apenas ha disputado 45 minutos en el último mes, con breves apariciones que no han logrado marcar diferencia. Su falta de continuidad ha generado dudas, especialmente tras conocerse que sostuvo desacuerdos con el cuerpo médico del club, lo que incluso lo llevó a viajar a París para buscar una segunda opinión sobre su estado físico.

En Francia, medios como RMC han reportado cierto malestar, no solo por su nivel reciente, sino también por la decisión de incluirlo en esta exigente gira internacional pese a no estar en plenitud competitiva. La situación se agravó cuando fue visto en actividades personales mientras su equipo caía en casa, lo que ha enfriado la relación con parte de la afición, en un contexto donde otros jugadores han tomado protagonismo.

Sin embargo, el propio Mbappé intentó llevar calma desde Clairefontaine, asegurando que su recuperación va por buen camino. “Estoy mejorando de la rodilla y ya me siento al 100 %. Quiero volver a jugar todos los partidos”, afirmó, dejando claro su deseo de retomar ritmo tanto en su club como en la selección.

¿Presiones para tener a Mbappé en la Lista de Francia?

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Más allá del aspecto deportivo, otro factor ha encendido el debate: la posible influencia comercial en su presencia. Según diversas versiones, la marca Nike habría presionado para garantizar la participación de su máxima figura en esta gira, clave en la antesala del Mundial. La multinacional mantiene un acuerdo con la Federación Francesa de Fútbol cercano a los 100 millones de euros anuales hasta 2034, lo que refuerza el peso de sus intereses.

Mbappé, imagen principal de la marca, será el eje de múltiples activaciones comerciales en territorio estadounidense, incluyendo el lanzamiento de nuevos productos y la promoción de la indumentaria oficial. En ese escenario, su ausencia habría sido un golpe significativo para la estrategia de marketing.