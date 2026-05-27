Bucaramanga hizo anuncio oficial de su nuevo director técnico

La novela de Atlético Bucaramanga y Leonel Álvarez llegó a su fin de manera oficial luego de que se diera a conocer que se llegó a un acuerdo para desvincular al estratega antioqueño y darle la bienvenida a un uruguayo de gran proyección y paso por grandes equipos.

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Pablo Peirano es justamente el director técnico que llega a tomar las riendas de un equipo que quedó bastante golpeado en el semestre de apertura de la temporada 2026 tras haber sufrido dos eliminaciones dolorosas en la Liga Betplay y la respectiva fase previa de la Copa Sudamericana.

Pablo Peirano es nuevo director técnico de Bucaramanga

El conjunto 'leopardo' decidió no contar más con Leonel Álvarez tras una serie de malos resultados en el "todos contra todos" de la Liga Betplay y con la eliminación de la Copa Sudamericana, pero el proceso tardó más de lo esperado, ya que hay algunos contratiempos con las cláusulas de contrato que habían, tomando en cuenta que Leonel iba hasta el final de la temporada.

Aún así, finalmente se pudo llevar a cabo la contratación de Pablo Peirano, con quien ya se habrían hecho varias charlas previas, un principio de acuerdo y acercamientos con el presidente, Óscar Junior, quien en varias ocasiones dio un parte de tranquilidad sobre su llegada.

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La carrera del uruguayo como director técnico en cuanto a números no es mala, cuenta con un buen historial en cuanto a resultados en competencias de nivel nacional e internacional, por lo que Bucaramanga lo habría colocado desde un principio en la carpeta de fichajes para dirigir el resto de la temporada 2026.

El técnico de 52 años poco a poco se ha venido dando a conocer en el mundo del fútbol tras su paso por grandes equipos como Santa Fe y Nacional de Uruguay, y ahora tendría un nuevo reto con Atlético Bucaramanga, con el cual ya firmó contrato para empezar a dirigir.

¿Cómo le fue a Peirano en el FPC?

Pablo Peirano ha tenido solo un ciclo en el FPC y fue con Independiente Santa Fe, en donde el técnico registró un rendimiento del 50,9 %, producto de 29 victorias, 20 empates y 21 derrotas en un total de 70 compromisos dirigidos.

Antes de esa etapa, Peirano ya había tenido un vínculo con el club bogotano, pues entre 2015 y 2016 se desempeñó como asistente técnico de Gerardo Pelusso, lo que le permitió conocer a fondo el entorno del fútbol colombiano.