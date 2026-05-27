Primera decisión en Millonarios con Fabián Bustos tras la eliminación de Copa Sudamericana

La última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana trajo consigo la definición de varios equipos clasificados a la siguiente instancia del certamen, pero también aquellos que ya quedaron sin opciones de seguir avanzando, tal como es el caso de Millonarios.

El cuadro 'embajador' llegó al marco de la fecha 6 con opciones claras de avanzar en la primera o segunda casilla, dependía de sí mismo y con una ventaja enorme que era cerrar en El Campín, pero O'Higgins sorprendió y se terminó llevando la victoria 1-2, lo que preocupó a las directivas, jugadores y el cuerpo técnico comandado por Fabián Bustos que ya habría tomado una decisión de cara al semestre de clausura.

Fabián Bustos se queda en Millonarios y hará bastantes cambios

Millonarios no hizo respetar su casa y a los más de 30.000 hinchas que estuvieron presentes en el Estadio El Campín con la ilusión de ganarle a O'Higgins para mantenerse con vida en la competencia.

El conjunto chileno dio un duro golpe en la capital colombiana y se llevó los últimos tres puntos que estaban en disputa gracias a un marcador de 1-2 que los dejó en la segunda casilla y, por ende, la oportunidad de seguir soñando con el título.

Frente a esta situación los hinchas no salieron contentos del escenario deportivo, encararon a los jugadores y el cuerpo técnico comandado por Fabián Bustos, el cual también se hizo presente en la rueda de prensa con un contundente mensaje tras la decisión que tomó Millonarios de respaldar su proceso.

El estratega argentino pidió excusas a los fanáticos que salieron molestos, pero también confirmó como ve al equipo a futuro, mejor estructurado y con al menos cinco refuerzos para trabajar en el proyecto del semestre de clausura.

“Está claro que hay que hacer ajustes, que hay que hacer una buena pretemporada y trabajar. Hay que pedirle disculpas a la gente por estos errores groseros, que fueron dos goles y que lamentablemente nos tiene en esta situación ¿Cómo veo el futuro? Lo veo trayendo mínimo 5 jugadores y haciendo una pretemporada, compitiendo mejor y poniendo al club en donde tiene que estar”.

Fabián Bustos explicó los errores de la eliminación de Millonarios

Millonarios sigue sin levantar cabeza desde la llegada de Fabián Bustos y ya sufrió dos dolorosas eliminaciones a nivel local e internacional, ambas por errores puntuales como los que señaló el técnico argentino luego de la caída ante O'Higgins.

“No estoy conforme para nada, pero si digo eso hace cinco fechas, peor, no hubiéramos competido. Nacional tiene la mejor nómina y el único partido que perdió como local fue contra nosotros. En Sao Paulo competimos de igual a igual. Es cierto que siempre nos hacen el mismo gol siempre, pero eso se arregla con trabajo. Cuando tengamos pretemporada, trabajo y sea mi equipo y si mi pasa lo mismo, seré el primero en reconocerlo".