Alfredo Arias tendría los días contados en Junior: desde Ecuador ya habría negociaciones

Quedan solo dos partidos para definir la Liga BetPlay 2026-II y el Junior de Barranquilla podría repetir el título que ganó en el cierre del 2025. Los barranquilleros se medirán con Atlético Nacional arrancando en suelo atlanticense y finalizarán en Medellín en el Atanasio Girardot. Sin embargo, tras el campeonato, las cosas podrían cambiar para el elenco barranquillero en el segundo semestre.

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El nombre que está en la boca de todos en estos momentos es nada más ni nada menos que el de Alfredo Arias. Y es que, el entrenador uruguayo tendría todo para salir de la Liga BetPlay y firmar contrato con un club internacional, dado que desde hace algunas semanas lo están buscando en Ecuador.

La salida de Alfredo Arias parece ya un hecho del Junior pase lo que pase en la final ante Atlético Nacional. Solo un milagro podría cambiar las cosas, pues, hasta ahora, no habría, hasta ahora una decisión por parte del cuadro atlanticense para renovarle el contrato. Además, una oferta de Ecuador acabaría con su continuidad en el club.

UNA OFERTA INTERNACIONAL CAMBIARÍA EL ANDAR DE ALFREDO ARIAS

Todavía no es un hecho que se pueda ir de la institución. Lo primero será la final y luego sí la decisión del Junior y Alfredo Arias para definir su continuidad o su salida. Sin embargo, José Hugo Illera en Saque Largo de Win Sports indicó esa posibilidad por una opción que le saldría en el balompié internacional.

José Hugo Illera mencionó que, “creo que Alfredo Arias tiene los días contados en Junior de Barranquilla y podría estar jugándose los últimos partidos y querer salir por la puerta grande con un doble título en la ciudad de Barranquilla”. En caso de ser campeón las cosas cambiarían y podrían renovarle el contrato.

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Posteriormente, Illera mantuvo que se le acaba el contrato y que una oferta internacional podría cambiar las cosas, “podría tener una oferta del fútbol del exterior y hay una gran posibilidad de que vaya. Debe estar enfocado en los tres partidos que le quedan y podrían ser sus últimos. Si queda campeón yo lo renuevo”.

Hasta ahora, Junior ha sido cauto con el futuro de Alfredo Arias y no ha tomado ninguna decisión sobre la continuidad del estratega, “lo que tengo entendido es que ni él ha hablado con Junior ni el club con él. Están enfocados en estas finales y en Copa Libertadores”.

EL EQUIPO DE ECUADOR QUE LE SIGUE EL PASO A ALFREDO ARIAS

Hace algunas semanas, el nombre de Alfredo Arias volvió a tomar fuerza de nueva cuenta en Ecuador con el Emelec de Guayaquil que anhela tener al uruguayo en el banquillo.

Emelec no pasa por su mejor momento como institución tanto en lo financiero como en lo deportivo. El club se ha enfrentado a varias sanciones de la FIFA y esto podría frenar el interés de Alfredo Arias de regresar al club ecuatoriano y mantenerse en el Junior.

Desde Ecuador, La Radio Redonda de Guayaquil reveló que las negociaciones parecen ir por buen camino entre Emelec y Alfredo Arias. Tanto el club como el entrenador habrían manejado conversaciones en las últimas semanas con el cuadro eléctrico.

Esta sería una nueva experiencia en el Emelec en donde tendrá que salir de la crisis financiera y de resultados. Entre 2016 y 2018, Alfredo Arias dirigió al cuadro ecuatoriano en donde quedó campeón. El club lo recuerda bastante y quisieran volver a tenerlo en el banquillo.

LA POSTURA DEL JUNIOR CON ALFREDO ARIAS

Aunque no habría conversaciones en estos momentos acerca de la continuidad de Alfredo Arias en el banquillo ‘Tiburón’, Fuad Char tuvo una entrevista en El Heraldo y afirmó que el uruguayo tiene su renovación arreglada de manera anticipada y que no habría problemas en extender su vínculo porque se merece todo.

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Fuad Char indicó que, “se lo ha ganado todo, se lo merece todo. ¿No? Arias consiguió el título en su primera campaña y llega de nuevo a la final en la segunda...”.

En ese sentido, sobre la renovación, Fuad sentenció, “él tiene contrato hasta el 30 de junio, lógicamente, tiene asegurada su renovación, pero hemos estado tan ocupados en partido a partido, que ese tema se considera que está ya. No pensamos en otra cosa que no sea la continuidad de él, seguro”.