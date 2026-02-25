¿Sin público visitante? Bucaramanga proyecta duelo de Sudamericana contra América

América de Cali vive un momento brillante en el campeonato local, el equipo de David González logró un buen resultado contra Jaguares de Córdoba y ahora es tercero en la Liga. Ahora el reto es el torneo internacional, la Copa Sudamericana lo enfrentará contra el Atlético Bucaramanga el próximo jueves 5 de marzo en el estadio Pascual Guerrero a las 7:30 p. m..

El equipo escarlata tiene un partido pendiente en la Liga, el duelo contra Fortaleza por la fecha 5, el equipo podría lograr ascender a la segunda casilla, gran arranque de los vallecaucanos en la Liga.

¿Dónde se podrá ver el partido entre América y Bucaramanga por Copa Sudamericana?

El juego de la primera fase de la Copa Sudamericana del próximo jueves 5 de marzo se podrá ver por DirecTv.

Bucaramanga aseguró sobre el juego contra el América de Sudamericana: "no estará autorizado el ingreso de aficionados"

Este sábado tiene un duro duelo contra Alianza, los escarlatas visitan Valledupar y esperan mantener el rumbo ganador de las primeras siete jornadas del campeonato local, antes el técnico confirmó: “definitivamente estamos todavía a la espera por concretar una incorporación más. Estamos contemplando varias opciones, trataremos de la que la que se pueda concretar hacerlo y así de esa manera poder llegar a tener ya, digamos un plantel completo, a pesar de que de que sería solamente él”.

Esta semana el equipo caleño dio a conocer los precios para las localidades en el estadio Pascual Guerrero, Para el importante partido contra el Atlético Bucaramanga, con un mínimo valor de 60 mil pesos y un tope máximo de 155 mil pesos.

Aunque no se tiene información oficial por parte del América, un reciente comunicado de Bucaramanga asegura que No se permitirá el ingreso de hinchada visitante para el partido ante América de Cali. En consecuencia, no estará autorizado el ingreso de aficionados de dicho club ni el porte de prendas o distintivos alusivos a este equipo en ninguna de las tribunas del estadio.

América habría hecho la solicitud ante Conmebol para jugar sin público contra Bucaramanga

Según explicó el club escarlata, la determinación obedece a una disposición de la Comisión local de seguridad, comodidad y convivencia para el fútbol en Cali, organismo que recomendó no habilitar tribunas para seguidores visitantes en este compromiso.

Se espera la confirmación de la noticia, pues para poder llevar a cabo esta iniciativa es necesario contar con el permiso de Conmebol quien normalmente impone una sanción por que un espectáculo continental no cuente con hinchada visitante. El equipo habría hecho la solicitud ante el organismo para evitar consecuencias económicas.