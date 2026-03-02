Golpe para Juan Carlos Osorio: anunciaron su salida del fútbol brasileño

A través de un comunicado, el equipo Remo de la Primera División del fútbol brasileño, anunció que Juan Carlos Osorio no es más el director técnico del club, al parecer, los malos resultados en este inicio de temporada habrían motivado a las directivas para tomar esta decisión.

El entrenador colombiano de 64 años, quien llegó al Remo en diciembre del año pasado, sale de la institución brasileña luego de casi tres meses de trabajo, una decisión sorpresiva que deja al técnico risaraldense sin empleo en este 2026.

La derrota que provocó el despido de Juan Carlos Osorio

Pese a que en el Campeonato Paranaense el equipo del Remo logró tres victorias que le ayudaron a llegar a la final del certamen, el rendimiento en el Brasileirao no sería destacado, certamen donde registra tres empates, una derrota y cero victorias.

Por eso, las directivas estaban muy atentas al resultado del partido que se jugaba este domingo 1 de marzo, que fue en la final de ida del Campeonato Paranaense, donde el Remo terminó perdiendo en condición de local por 2-1 ante Paysandu, resultado que dejó a Osorio fuera del club.

"Juan Carlos Osorio ya no es el entrenador del Clube do Remo. El club le agradece sus servicios y le desea mucho éxito en su carrera. La directiva ya está trabajando para encontrar un nuevo entrenador para lo que resta de temporada", dice el comunicado del Remo.

Frustrante paso de Osorio por el Remo de Brasil

El estratega colombiano había sido elegido por las directivas del Remo para asumir el reto de poner al club en puestos privilegiados en su retorno al Brasileirao, competencia que no tenía su presencia desde hace algo más de tres décadas, sin embargo, el juego y los resultados en ese torneo no terminaron de convencer.

Además, el paso de Osorio dejó una polémica, recordando que el entrenador decidió recientemente apartar del equipo al lateral brasileño Sávio, argumentando motivos de indisciplina, una situación que generó un fuerte debate entre los hinchas y el propio jugador, quien negó esas versiones de Osorio.

