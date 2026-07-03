VIDEO - Polémica mano de Cabo Verde no fue pitada a favor de Argentina

El compromiso entre la Selección de Argentina y Cabo Verde terminó yendo contra todo pronóstico y hubo más emociones de las que se esperaba tras un empate parcial 1-1 y en donde también ha habido decisiones arbitrales polémicas.

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Una de las jugadas que más desató euforia en el escenario deportivo fue justo en los últimos minutos del compromiso cuando hubo una mano por parte de Cabo Verde dentro de su área, la cual no fue pitada por el árbitro ni advertida por el VAR.

VIDEO: Cabo Verde se salvó tras polémica mano en su área

La selección de Cabo Verde encontró premio a su insistencia en el segundo tiempo y logró igualar 1-1 frente a Argentina gracias a un gol de Deroy Duarte al minuto 59, en un partido lleno de intensidad correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial.

A partir de allí el partido se tornó con más intensidad, la presión de Argentina aumentó y la defensa de Cabo Verde sufrió cada uno de estos ataques.

Con esta alta presión y juego ofensivo de la 'albiceleste', la defensa de Cabo Verde cometió un error grave dentro del área, pero de la cual no sufrieron consecuencias.

El error fue cometido por Roberto Lopes, quien se complicó en el despeje de una pelota y le terminó pegando el balón en la mano, pero por fortuna esta no fue cobrada por el juez central.