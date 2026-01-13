Cali anunció seis salidas inesperadas para 2026

Deportivo Cali confirmó la salida de seis futbolistas de su equipo femenino de cara a la temporada 2026, una decisión que marca el inicio de una nueva etapa para un plantel que viene de tocar la gloria en la Liga BetPlay Femenina.

Seis jugadoras que salen del Cali para 2026

Mediante un comunicado oficial, el club verdiblanco informó que Paola García, Kelly Caicedo, Paula Montañez, Belkis Niño, Linda Arboleda y Kelly Ibargüen no continuarán formando parte del equipo profesional.

Las salidas no pasan desapercibidas, especialmente porque varias de estas jugadoras hicieron parte del proceso que llevó al Cali a coronarse campeón del fútbol femenino colombiano, reafirmando su condición de potencia en la rama.

Desde la institución destacaron el profesionalismo, la entrega y el compromiso de las futbolistas durante su paso por el club, valorando el aporte que realizaron tanto en lo deportivo como en la construcción de identidad del equipo.

No obstante, estas decisiones también dejan claro que el Deportivo Cali ya trabaja en la reconfiguración de su plantilla, con la mira puesta en una temporada 2026 exigente y ambiciosa.

De hecho, fuentes cercanas al club indican que en las próximas semanas podrían anunciarse nuevas jugadoras, con el objetivo de fortalecer un plantel que buscará seguir siendo protagonista a nivel local e internacional.

El gran reto será volver a levantar el trofeo de la Liga BetPlay Femenina, certamen que el Cali ya ha ganado en tres ocasiones y del que quiere convertirse en el club más laureado.

Pero la ambición no se queda ahí: el conjunto azucarero también apunta alto en la Copa Libertadores Femenina, torneo que afrontará como campeón colombiano y en el que sueña con quedarse, por primera vez, con el título continental, pues viene de ser subcampeón.

Así, Deportivo Cali comienza a mover sus fichas, despide un ciclo y prepara otro, con la convicción de armar un equipo competitivo, renovado y con la intención de seguir haciendo historia en el fútbol femenino.