Shirra Mosquera a Santa Fe: costo del fichaje y detalles del contrato

Este martes 13 de enero se conocieron nuevos detalles sobre uno de los movimientos más sorpresivos del mercado de fichajes en el fútbol colombiano, luego de que se confirmara que Edwin ‘Shirra’ Mosquera pasará de Millonarios a Independiente Santa Fe.

El extremo, quien tuvo un paso discreto por el conjunto azul, se convertirá en nuevo jugador del cuadro cardenal en una operación que ha llamado la atención por las condiciones contractuales y económicas del acuerdo.

Números de Shirra Mosquera en Millonarios

Mosquera llegó a Millonarios en calidad de préstamo por un año desde el Atlanta United de la MLS, pero su rendimiento estuvo lejos de las expectativas, pues en 17 partidos oficiales no logró marcar goles ni registrar asistencias.

Debido a este bajo impacto deportivo, el futbolista rescindió anticipadamente su contrato a préstamo con Millonarios, quedando habilitado para negociar su futuro de cara a la temporada 2026-I.

¿Cuánto pagó Santa Fe por Shirra Mosquera?

En ese contexto, Santa Fe decidió ir por el extremo y alcanzó un acuerdo con Atlanta United para adquirir sus derechos deportivos por una cifra cercana a los 400 mil dólares, según versiones cercanas a la negociación.

Además, se conoció que el vínculo contractual entre Edwin Mosquera y el club cardenal será por cuatro años, lo que evidencia la confianza de Santa Fe en una recuperación deportiva del jugador.

Desde el entorno del club capitalino consideran que Mosquera aún tiene margen de crecimiento y que, con continuidad y un nuevo contexto, puede mostrar una mejor versión en el frente de ataque.

Trayectoria de Shirra Mosquera

Antes de su paso por Millonarios, el extremo juegó en Independiente Medellín, Juventude de Brasil, Aldosivi y Defensa y Justicia de Argentina, además de su experiencia en la MLS con Atlanta United.

A lo largo de su carrera profesional, Edwin Mosquera ha disputado 153 partidos, con un balance de seis goles y once asistencias, además de haber tenido participación con selecciones juveniles de Colombia.

Con la Tricolor en categorías menores, Mosquera jugó cinco partidos, anotó tres goles y entregó una asistencia, antecedentes que Santa Fe espera que se reflejen ahora en su nuevo proyecto deportivo.