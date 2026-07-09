Cali fue rechazado por figura de Argentina que intentaron fichar

El equipo comandado por Rafael Dudamel ha venido dando de qué hablar desde que volvió a asumir el mando del equipo tras la salida de Alberto Gamero, pero en este momento de reestructuración de la plantilla lo ha hecho aún más, ya que las contrataciones van por buen camino.

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Por el momento se han hecho oficiales cuatro contrataciones, entre las cuales brilla la presencia de Nicolás Benedetti, quien regresa a casa, y las renovaciones de Avilés Hurtado y Fabián Viáfara. Sin embargo, también quieren contar con talento internacional, pero este se ha venido complicando tal como quedó demostrado con la caída del fichaje de Mateo Burdisso.

Mateo Burdisso le dijo que no a Cali

En la escuadra 'azucarera' ya se confirmó un esperado regreso como lo es el de Nicolás Benedetti, el fichaje de Edwin Velasco y Leyser Chaverra, pero además de ellos también estaría cerca a llevarse a cabo la contratación de José Moya, un experimentado defensor.

Aún así, estos no son los únicos movimientos que han llevado a cabo los directivos del club y siguen trabajando en conformarle un equipo sólido al estratega venezolano, por lo que habrían estado negociando con la joya del fútbol argentino, Mateo Burdisso.

El zaguero nacido en Altos de Chipión milita actualmente en el fútbol ecuatoriano con la camiseta de Delfín y su contrato está próximo a vencer, lo que despertó el interés de varios clubes, incluyendo a Deportivo Cali.

Lamentablemente para los hinchas 'azucareros' el traspaso no se podría llevara a cabo, ya que el argentino priorizaría estabilidad y proyección deportiva en la Liga de Ecuador, pero lo haría jugando con Aucas, por lo que la opción de viajar a Cali quedó en el pasado.

Cali también quiere el fichaje de Jersson González

De acuerdo con información de Mariano Olsen, Cali demostró el interés que tiene en fichar a Jersson González, extremo del Tolima. El extremo bogotano dejó buenas sensaciones tanto en Independiente Santa Fe como en el cuadro tolimense. Podría ser un buen fichaje que cumpla con las pretensiones de Rafael Dudamel.

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José Moya volvería al FPC para jugar con Cali

Moya arribó a la escuadra boliviana en la presente temporada, pero lamentablemente su paso no resultó tan exitoso como se esperaba y quedaría como agente libre, situación de la cual se aprovecharía Deportivo Cali y precisamente Dudamel, quien ya lo dirigió en Pereira y sabe que se podría adaptar a su idea de juego.