Nacional confirmó los 5 jugadores que no continuarán

Atlético Nacional rompió el silencio en medio de la pretemporada y a pocas horas de hacer la presentación oficial de Lucas González como su nuevo director técnico, también dio a conocer los nombres de los jugadores que no continuarían en la institución.

Lea también Pasto haría la venta más cara de su historia en el presente mercado de fichajes

El 'verde paisa' había mantenido un perfil bastante bajo en la presente edición del mercado de fichajes y no se conocían nuevos jugadores, ni tampoco había confirmación de los jugadores que no continuarían hasta el jueves 9 de julio en donde mencionó a través de un comunicado oficial a los 5 futbolistas.

Barrida en Atlético Nacional: se despiden 5 jugadores

Lucas González regresa a Nacional tras su paso por las divisiones menores en 2021, pero ahora asumirá el cargo del equipo de mayores con mucha más experiencia recolectada a nivel nacional e internacional, pero también con una idea de juego diferente con la que espera regresarle la gloria al club.

Frente a esta situación y en busca de conformar una plantilla de jugadores sólida, Atlético Nacional vuelve a ser protagonista en el mercado de fichajes, ya que volvería a contar con una de las jóvenes promesas que hay en el Fútbol Profesional Colombiano, Luis Marquinez, la renovación de Edwin Cardona sería todo un hecho y se espera que con el pasar de los días se vayan confirmando más refuerzos o contrataciones.

Lea también Primer equipo que rechazó a Gustavo Puerta tras el Mundial 2026

Por ahora lo único claro que hay dentro del club y que se dio a conocer de manera oficial a los hinchas son las salidas que habrá a partir de este momento en Nacional.

En el listado que se dio a conocer con los nombres de los jugadores que no continuarían está el de David Ospina, quien ya se había despedido de la institución, Juan Bauzá, Dayron Asprilla, quien ya fue presentado en Bolívar, Robinson García, quien se va en condición de préstamo a Real Cundinamarca y Fabio Martínez, quien viaja a México para jugar con Atlético San Luis en condición de préstamo con opción de compra.

Edwin Cardona se queda en Nacional

Las negociaciones con Universitario nunca llegaron a buen puerto y las diferencias económicas, sumadas al deseo del futbolista de permanecer en Nacional, terminaron inclinando la balanza a favor del conjunto antioqueño.

Después de varias semanas de rumores que lo vinculaban con un posible fichaje por Universitario, el volante antioqueño continuará vistiendo la camiseta verdolaga tras alcanzar un acuerdo para renovar su contrato hasta junio de 2027.

Lea también Óscar Pareja confesó por qué no aceptó ser técnico del Medellín

Lucas González tendrá debut internacional con Nacional

De acuerdo con información del ‘Bambino’ Henao en Planeta Fútbol, Nacional tiene listo un partido amistoso en México, “confirma también partido amistoso, viajará a territorio mexicano. Se tiene la idea del domingo frente a Pachuca de México en las horas de la tarde en el Estadio Hidalgo”.

Bajo ese panorama, el primer partido de Lucas González no sería en la Liga BetPlay sino que sería en el plano internacional contra un grande de México como lo es Pachuca. Los ‘Tuzos’ marcarán el camino de Atlético Nacional que será el primer tanteo para ver de qué está hecho el club antes de encarar el rentado local.