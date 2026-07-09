Primer equipo que rechazó a Gustavo Puerta tras el Mundial 2026

Este martes 7 de julio terminó el camino de la Selección Colombia en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Los colombianos no pudieron contra Suiza igualando sin goles y en los lanzamientos desde el punto penal cayeron con un 3-4.

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Sin duda alguna, más allá del resultado y de apenas llegar a los octavos de final, Néstor Lorenzo acertó con la presencia de Gustavo Puerta como el mediocentro titular al lado de Jefferson Lerma. El del Racing de Santander demostró su categoría con tan solo 22 años y esto permitió que llame la atención en diferentes instituciones de Europa.

Gustavo Puerta fue determinante a lo largo de la temporada para lograr el ascenso con Racing de Santander. El colombiano podría quedarse para afrontar la Primera División de España con los racinguistas o buscar nuevos aires. Italia, Portugal y otros clubes españoles quieren contar con Puerta, pero el vallecaucano ya recibió el no de un club.

FC PORTO NO NEGOCIARÁ CON GUSTAVO PUERTA

Entre los clubes que estaban buscando a Gustavo Puerta aparecen grandes conjuntos como Villarreal y Betis en España. En Italia, Inter de Milan, Roma, Atalanta, Bologna y Lazio siguen de cerca al mediocentro colombiano. En Portugal está el FC Porto.

Los clubes interesados podrían acudir ya al mercado para fichar a Gustavo Puerta, dado que el internacional colombiano está tazado en 10 millones de euros. Su valor en el mercado podría cambiar por su presencia en el Mundial y sería un fichaje mucho más costoso de lo inicial.

De acuerdo con A Bola, al Porto le ofrecieron el fichaje de Gustavo Puerta, pero. “optaron por no seguir adelante con las negociaciones en esta etapa y continuar analizando el mercado. El centrocampista brilló en el Mundial y aumentó su valor”. El cuadro portugués se convierte en el primero en decirle no al futuro del vallecaucano.

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El medio portugués continuó reseñando que Gustavo Puerta tendrá varias ofertas por parte de diferentes clubes gracias a su Mundial, “según ha podido saber A BOLA , la situación es diferente. Según la información recabada por nuestro periódico, el nombre de Puerta —valorado en 16 millones de euros— fue propuesto a la directiva del FC Porto como opción para reforzar el centro del campo, pero la estructura del Porto optó por no iniciar negociaciones”.

A Bola indica también que ya habían iniciado con las negociaciones y Porto sentenció que no continuará con las conversaciones con Racing de Santander y con el mediocentro ex Bayer Leverkusen.

Finalmente, A Bola sentencia que, “e FC Porto busca un centrocampista en el mercado, pero también analiza otros nombres y perfiles. Caleb Yirenkyi está en su radar, pero las exigencias del Nordsjaelland son prohibitivas. La idea del campeón nacional es fichar a un jugador que pueda competir con Froholdt por un puesto en el once inicial, un rol que requiere una serie de características muy específicas. La búsqueda continúa...”.

RACING SE PLANTA POR GUSTAVO PUERTA: EL VALOR QUE PIDEN PARA SU VENTA

Con el buen momento de Gustavo Puerta en el Mundial, su precio cambió bastante. De acuerdo con Transfermarkt, su valor en el mercado pasó a los 10 millones de euros y podría aumentar de cara al libro de pases en Europa. El oriundo de La Victoria, Valle del Cauca podría ser vendido por más de ese valor.

La idea del Racing de Santander es pedir por lo menos 20 millones de euros a los interesados. Este valor doblaría su precio actual en el mercado de fichajes. De acuerdo con Transfermarkt, hay varios interesados y a partir de este valor podrían cerrar la a venta.

Sin el Porto como opción, Gustavo Puerta deberá cerrar su futuro. O seguir en Racing en la Primera División de España, Villarreal y Betis que lo siguen o bien en Italia con Inter de Milan, Roma, Atalanta, Bologna, Lazio, entre otros.Sin embargo, grandes como AS Roma y Atalanta también se han acercado fuertemente al universo Puerta, equipos que mostraron su interés recientemente y que estarían entre los ofertantes.

Una joya de Colombia que seguramente saldrá beneficiado Racing en caso de una venta. Su buen nivel en el Mundial será esencial para que varios clubes se interesen más en el mediocampista. Su precio está en los 10 millones de euros, pero el club ibérico quiere doblar su precio pidiendo 20 millones a los interesados.