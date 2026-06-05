Juan Camilo 'cucho' Hernández es objetivo de histórico de la Premier League

Juan Camilo 'Cucho' Hernández fue uno de los futbolistas colombianos con mejor rendimiento en la temporada 2025/2026, teniendo en cuenta lo hecho con la camiseta del Real Betis.

Hernández, que se prepara para disputar la Copa del Mundo con la Selección Colombia, se destacó por haber marcado 15 goles y dado tres asistencias en 40 partidos jugados en la campaña entre Liga de España, Copa del Rey y Europa League.

El 'Cucho' Hernández interesa a gigante de la Premier League

Teniendo en cuenta lo hecho en la temporada 2025/2026, el colombiano Juan Camilo Hernández entró el radar de importantes clubes de Europa que lo ven como potencial refuerzo para la próxima campaña.

En las últimas horas se ha dado a conocer desde el Reino Unido y se replicó por parte del portal Fichajer.net que el 'Cucho' Hernández despertó interés en el Newcastle United.

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Las urracas estarían en búsqueda de refuerzos para la temporada 2026/2027, principalmente para reemplazar al extremo Anthony Gordon, quien fue transferido al FC Barcelona.

Newcastle United estaría dispuesto a pagar una cifra cercana a los 30 millones de euros para hacerse con los servicios de Hernández.

Lo cierto, es que cualquier equipo interesado en el 'Cucho' Hernández deberá pagar una importante cifra, ya que su contrato con el Real Betis está pactado hasta el 30 de junio de 2030.

El 'Cucho' Hernández volvería a la Premier League

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En caso de concretarse su traspaso, el atacante colombiano volvería a la Premier League, certamen en e que ya jugó en la temporada 2021/2022 con la camiseta del Watford.

El 'Cucho' Hernández también ha vestido las camisetas de Deportivo Pereira, América de Cali, Huesca. Mallorca, Getafe. Watford y Columbus Crew.