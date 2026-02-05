Cali recibe gran suma por cuenta de Pablo Sabbag: jugará en Libia

El nombre de Pablo Sabbag empieza a ganar fuerza en el radar del mercado internacional con miras a la temporada 2026. El delantero colombiano, quienestuvo hasta el 2025 al servicio del Suwon FC de Corea del Sur, podría dar un salto significativo en su carrera y vincularse a uno de los clubes más poderosos fuera de Europa.

Pablo Sabbag llamó la atención: 13 goles en 33 partidos

Según reveló el periodista Mariano Olsen, Sabbag es seguido de cerca por Al Ahly de Libia, institución considerada el equipo más ganador de títulos internacionales después del Real Madrid y protagonista habitual en la Liga de Campeones de África y el Mundial de Clubes.

El interés surge respaldado por el gran momento deportivo del atacante, que atraviesa una de las campañas más productivas de su trayectoria.

A sus 28 años, el barranquillero alcanzó en Corea 17 goles en 33 partidos con el Suwon FC, registros que no pasaron desapercibidos para clubes con ambiciones continentales. La ficha del jugador pertenece al conjunto surcoreano, que habría tasado su pase en cerca de tres millones de dólares, cifra que serviría como base para cualquier negociación.

Otro aspecto que aumenta el atractivo de Sabbag es su perfil internacional. Aunque es colombiano, está nacionalizado y defiende a la selección de Siria, con la que ha tenido participación en las eliminatorias asiáticas.

Venta Millonaria. Pablo Sabbag (28) jugará en AL-AHLY de Libia

Formado en Deportivo Cali y con pasos por La Equidad, Tondela, Estudiantes, Newell’s y Alianza Lima, Sabbag encontró nuevo equipo.

Lea también Richard Páez regresa al fútbol colombiano; confirmado como técnico en la Liga BetPlay

El periodista de Win Sports la jugosa suma que ganarán los colombianos por derechos formativos: “Venta Millonaria. Pablo Sabbag (28) jugará en AL-AHLY de Libia, El delantero fue transferido por Suwon FC de Corea en 2 millones de dólares. Deportivo Cali recibirá 200.000 USD aproximadamente por la operación, misma cantidad que Inter de Bogotá”.