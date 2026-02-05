Omar Pérez, ídolo de Santa Fe, sufrió un infarto: esto se sabe

En la historia de Independiente Santa Fe, y, por lo menos en los últimos quince años, Omar Pérez se convirtió en uno de los grandes referentes e ídolos del cuadro cardenal sentándose en el mismo lugar que un tal Alfonso Cañón. Además, su amor por el equipo nunca ha dejado de morir y sus nueve títulos lo dejan como el jugador con más trofeos en la institución.

Sin embargo, este jueves 5 de febrero, apareció una noticia que dejó frío a los hinchas de Santa Fe y a todos los amantes del Fútbol Profesional Colombiano. Este miércoles 4, el balompié de Colombia sufrió por la alerta de un infarto de Omar Pérez. Afortunadamente, los médicos intervinieron rápidamente, y su estado de salud es estable bajo la observación médica.

¿QUÉ SE SABE DEL ESTADO DE SALUD DE OMAR PÉREZ?

Y es que, de acuerdo con el comunicado de la Academia OP10, que emitieron este jueves 5 de febrero sobre el estado de salud y lo que sucedió con el ‘10’ argentino, se conoció que, “en el día de ayer, el señor Pérez acudió de urgencia a la Clínica Marly, debido a un fuerte dolor en el pecho. Tras los estudios correspondientes, los médicos determinaron que se trataba de un infarto. Afortunadamente, la atención fue inmediata y se le realizó la colocación de un stent, procedimiento que permitió estabilizar su condición de manera oportuna”.

Por fortuna, los encargados de la unidad médica lograron tratar rápidamente a Omar Pérez y esto fue determinante para que se pudiera evitar lo peor con un infarto que podía ser lapidario para el exjugador y para sus allegados. Afortunadamente, todo quedó en alerta.

Ahora, Omar Pérez estará en constante revisión y observación médica durante estos días para evitar cualquier contratiempo o alguna reincidencia con los dolores en el pecho.

El comunicado continúa con las recomendaciones para el exjugador de 44 años, “de acuerdo con las recomendaciones médicas, permanecerá en observación durante los próximos cinco días en la misma institución, recibiendo el control y seguimiento necesarios. Nos complace informarles que, gracias a la rápida intervención y al tratamiento aplicado, su estado de salud es estable y con buen pronóstico”.

La Academia OP10 sentenció que, “agradecemos a todos por mantener la calma y por el apoyo que sabemos brindarán durante este periodo. Les pedimos continuar desempeñando sus funciones con el compromiso y la responsabilidad que caracterizan a nuestro equipo, asegurando así el normal funcionamiento de nuestras actividades. Cualquier actualización relevante será comunicada oportunamente”.

Una noticia que sacudió al cuadro cardenal, pero que aguardan por su evolución. Afortunadamente va por muy buen camino, Habrá que esperar cualquier información adicional por parte de la Academia OP10 sobre la salud de Omar Pérez.