La Liga BetPlay sigue avanzando de buena manera y el mercado de fichajes ya estaría en su fase final, por lo que los equipos se empiezan a apresurar para conformar sus plantillas de jugadores, tal como lo está intentando hacer Deportivo Pereira a pesar de los problemas que ha tenido en cuanto a inversión y las sanciones por FIFA.

El equipo que comanda el estratega, Arturo Reyes, a pesar de todos los problemas que ha venido presentando desde finales de la temporada 2025, se intentó recomponer, cambiaron de dueños, cuerpo técnico, pero hacía falta renovar la plantilla, por lo que se intentó contar con Alejandro Rodríguez, experimentado guardameta que al final tendría que quedarse en Deportivo Cali.

Alejandro Rodríguez se tuvo que devolver a Cali

Deportivo Cali es uno de los equipos que mejor se ha reforzado para la temporada 2026, repatriando a un referente como lo es Dinenno y Daniel Giraldo, pero rompiendo también el mercado de fichajes con un jugador de nivel de selección nacional como lo es el guardameta de Perú, Pedro Gallese.

Las estrellas en el equipo de Alberto Gamero abundan, por lo que se habría buscado darle salida a Alejandro Rodríguez para que sumara minutos en otro club, el cual sería Deportivo Pereira, con el cual ya estaba entrenando y a punto de debutar.

Sin embargo, recientemente se dio a conocer en el programa, La FM Más Fútbol, que la negociación habría llegado a su fin y Rodríguez debía regresar a Cali, ya que las directivas del cuadro 'azucarero' se habrían cansado de esperar que resuelvan su situación con FIFA y demás.

"Alejandro Rodríguez ya no será arquero del equipo 'matecaña'. Deportivo Cali le ha pedido que se reintegre al club. Hizo la practica normal con sus demás compañeros de Pereira, pero después, sobre las horas del medio día no fue uno de los viajeros hacia bogotá para aforntar el compromiso contra santa fe. Cali parece que se cansó de esperar los tiempos de FIFA que no favorecen a Pereira y se confirma que la mejor contratación y la que más ilusionaba a los hinchas con un gran arquero como alehandro Rodríguez se ha caído y ha regresado al cuadro 'verdiblanco'".

Contrato entre Alejandro Rodríguez y Pereira

La escuadra 'matecaña' le habría apostado al talento del guardameta de 25 años y lo habría hecho con una opción de préstamo por un año, por lo que se supone jugaría hasta diciembre de 2026.