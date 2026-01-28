Atlético Nacional pierde esta figura para la Liga: se va al exterior

Atlético Nacional ha dado de qué hablar recientemente, en cuanto al mercado de fichajes en la Liga BetPlay. Los verdolagas han sorprendido con los movimientos, para confeccionar una nómina que esté a la altura de los retos, a nivel nacional e internacional, con la disputa de la fase previa de la Copa Sudamericana.

Uno de los nombres que recientemente movió todo fue Alfredo Morelos. Atlético Nacional confirmó la continuidad del delantero, pues había una situación con Santos, equipo que era dueño de sus derechos deportivos. Luego de las conversaciones, se confirmó que uno de los mejores jugadores de la Liga BetPlay, continuará en Colombia.

En ese orden de ideas, Atlético Nacional continúa en la confección que afrontará los retos en el 2026. Una de las dudas era la continuidad de Diego Arias, ídolo y de la casa, pues el estratega estará al frente del primer equipo, en propiedad.

Ahora, recientemente Atlético Nacional volvió a ser tendencia, con la posible llegada de Cristian Arango. Por otro lado, hay novedades, pero en este caso, de salidas del cuadro verdolaga, en medio de todas las especulaciones que se han dado en el remate del periodo de fichajes en la Liga BetPlay.

Se trata del defensor central Juan José Arias, quien tendría todo listo para abandonar Atlético Nacional.

Juan José Arias dejaría Atlético Nacional para el 2026

De acuerdo con información de César Luis Merlo, Juan José Arias dejará Atlético Nacional. Su venta se daría al Real Salt Lake City de la MLS. El precio pactado por su venta sería cercano a los 2 millones de dólares, con un contrato de 3 años y medio.

Los números de Juan José Arias con Atlético Nacional

Juan José Arias disputó en total, 72 partidos con Atlético Nacional, aportando una anotación.