Millonarios Vs Medellín ¿Se aplaza o se juega el partido de la fecha 4 de la Liga BetPlay?

El calendario de la Liga BetPlay se ha visto afectado, teniendo en cuenta los problemas para utilizar algunos escenarios. En las últimas horas se ha dado a conocer que el partido entre Millonarios contra Deportivo Independiente Medellín por la fecha 4 se podría aplazar.

El motivo de la posible postergación del encuentro sería el concierto en homenaje al cantante Yeison Jiménez que se realizará el sábado 31 de enero.

¿Millonarios Vs Medellín se aplaza?

Este miércoles 28 de enero se dio a conocer en La Fm Más Fútbol que el desarrollo del partido entre Millonarios contra Medellín en el estadio El Campín estaría en riesgo.

Y es que se ha conocido que el desmontaje del escenario para el concierto y poner en condiciones para un compromiso de fútbol profesional podría llevar más tiempo al estipulado.

Sin embargo, desde la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol de Bogotá se informó que la idea es que el partido se desarrolle con normalidad.

El partido entre Millonarios contra Medellín está programado para el domingo 1 de febrero a partir de las 8:30 de la noche en el estadio El Campín a partir de las 8:10 de la noche.