Eduardo Camavinga rompió el silencio luego de quedar fuera de la convocatoria de la Selección de Francia para el Mundial de 2026. El mediocampista del Real Madrid CF utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje en el que expresó su tristeza por no hacer parte de la lista definitiva, aunque también dejó claro su respaldo total al combinado francés.

Camavinga reconoció el duro golpe que representó quedar marginado de la Copa del Mundo

A través de una publicación en Instagram, Camavinga reconoció el duro golpe que representó quedar marginado de la Copa del Mundo, torneo en el que esperaba ser uno de los referentes del mediocampo francés: “No es la noticia que esperaba, pero así es el fútbol. Por supuesto que duele, especialmente sabiendo lo que significa llevar esta camiseta”, escribió el futbolista.

El mensaje rápidamente generó miles de reacciones entre aficionados y compañeros, quienes le enviaron muestras de apoyo luego de conocerse su ausencia en la convocatoria final. A pesar de la decepción, el volante dejó claro que seguirá alentando a Francia durante el campeonato.

“Estaré apoyando y animando al equipo desde casa en cada paso del camino”, añadió el jugador, acompañado de emojis con los colores de la bandera francesa y un corazón roto.

Camavinga rompió el silencio luego de ser excluido de Francia para el Mundial 2026

Camavinga también aprovechó la publicación para enviar un mensaje de respaldo a sus compañeros de selección, deseándoles éxito en la búsqueda de una nueva estrella mundialista para el país europeo: “Deseando a mis hermanos lo mejor en el Mundial, que hagan sentir orgullosa al país y lo traigan de vuelta a casa”, expresó.

Lejos de mostrarse derrotado, el francés cerró su mensaje con una declaración que refleja su mentalidad competitiva y sus deseos de revancha: “Seguiré trabajando, seguiré luchando y volveré más fuerte”, concluyó.

La ausencia de Camavinga ha sido una de las decisiones más comentadas alrededor de la lista de Francia, especialmente por el presente del mediocampista y su importancia reciente tanto en el Real Madrid como en el combinado nacional.