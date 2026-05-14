Kylian Mbappé atraviesa uno de sus momentos más complejos desde su llegada al Real Madrid CF. El delantero francés quedó en el centro de la polémica luego de reconocer públicamente que el técnico Álvaro Arbeloa lo considera actualmente el “cuarto delantero” del equipo, una situación que sorprendió al entorno madridista en medio de la crisis deportiva que vive el club.

Mbappé desató la polémica en el en Real Madrid: “Soy el cuarto delantero”

Tras la derrota en el clásico frente al FC Barcelona, resultado que terminó entregándole el título de Liga al conjunto azulgrana, el ambiente en el Santiago Bernabéu se volvió tenso. En ese contexto, Mbappé arrancó como suplente ante el Oviedo y explicó la decisión técnica en zona mixta.

“No he jugado de inicio porque el entrenador me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla, por detrás de Vinícius, Mastantuono, Brahim y Gonzalo. Lo acepto y juego el tiempo que tengo”, declaró el atacante francés, quien también aseguró que no está molesto con Arbeloa. “Tengo que trabajar duro para ser titular”, añadió.

Kylian Mbappé fue uno de los jugadores más señalados por los aficionados

La situación se produce en medio de semanas turbulentas para el Real Madrid, marcadas por problemas internos en el vestuario, la eliminación en competiciones locales y el desgaste institucional tras la rueda de prensa de Florentino Pérez, quien incluso convocó elecciones anticipadas a la presidencia del club.

Mbappé también fue protagonista por motivos extradeportivos. Parte de la afición madridista cuestionó su reciente viaje a Cerdeña junto a la actriz española Ester Expósito durante su recuperación física, situación que derivó en los primeros silbidos desde su llegada al club.

Aunque el Bernabéu no mostró un ambiente completamente hostil, el francés sí fue uno de los jugadores más señalados por los aficionados en una temporada marcada por la decepción y la falta de títulos.