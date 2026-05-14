Jhon Jader Durán volvió a ser noticia en Europa y Sudamérica luego de que se confirmara la terminación anticipada de su préstamo con Zenit de San Petersburgo. El delantero colombiano no disputará el cierre de la temporada en Rusia y desde el próximo lunes estará en Medellín para ponerse a disposición de la Selección Colombia, con el objetivo de pelear por un lugar definitivo en la convocatoria rumbo al Mundial de 2026.

Jhon Jáder Durán terminó su préstamo en Zenit: ¿vuelve al Al Nassr?

El atacante antioqueño apareció en la lista preliminar del técnico Néstor Lorenzo y buscará recuperar protagonismo en la Tricolor después de varios meses alejados de las convocatorias habituales. La concentración iniciará el próximo 17 de mayo y tendrá como primer gran reto el amistoso frente a Costa Rica en el estadio El Campín de Bogotá.

La salida de Durán del fútbol ruso se dio en medio de una nueva polémica. El Zenit emitió un comunicado oficial informando que el delantero recibió una licencia por “circunstancias personales”, luego de que fuera visto haciendo escala en Turquía. La situación incrementó las versiones sobre un posible cambio de equipo de cara a la próxima temporada.

Durán se enfocará en convencer al cuerpo técnico de Colombia para ir al Mundial

Lea también Roger Martínez explotó por no estar en la lista previa de la Selección Colombia

Aunque el colombiano todavía tiene contrato vigente con Al Nassr, su intención sería regresar al fútbol europeo después de la Copa del Mundo. De acuerdo con reportes desde Turquía, clubes como Galatasaray SK y Beşiktaş JK han mostrado interés en quedarse con el atacante.

Durán apenas permaneció cuatro meses en Rusia, tiempo suficiente para dejar destellos de su talento, aunque las constantes situaciones extradeportivas terminaron acelerando su salida. Ahora, el delantero de 22 años se enfocará en convencer al cuerpo técnico de Colombia y en definir su futuro profesional, con la mira puesta nuevamente en las grandes ligas europeas tras el Mundial de 2026.