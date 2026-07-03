Drástico cambio de horario para el partido entre México vs Inglaterra

El Mundial empieza a tener sus primeros contratiempos y se dan justo en los octavos de final, ya que una de las selecciones anfitrionas se vería obligada a cambiar de horario el partido que tenía en esta nueva instancia de la competencia.

Sería el compromiso entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial el cual habría sufrido una modificación en su programación y finalmente se disputará a la 1:00 p. m. (hora de Colombia), en lugar de las 7:00 p. m., horario con el que había sido anunciado inicialmente.

¿Por qué se cambió el horario del partido entre México vs Inglaterra?

El compromiso enfrentará a una selección mexicana que llega con la ilusión de dar un golpe de autoridad ante una de las favoritas al título, mientras que Inglaterra intentará confirmar su condición de candidata y avanzar a los cuartos de final del campeonato.

El cambio de horario podría llegar a modifica la trascendencia del encuentro, tomando en cuenta condiciones climáticas, tiempo de recuperación y de trabajo que también se perdió, aunque también tendrá un impacto en la logística de los aficionados, las transmisiones de televisión y la programación de los diferentes canales deportivos.

Esta drástica decisión se llevaría a cabo tomando en cuenta que se están evaluando los cambios de clima y se determinó que habría amenazas de tormentas eléctricas y motivos de seguridad preventiva para controlar la celebración de las multitudes

Aún así el choque entre mexicanos e ingleses mantiene intacta su relevancia deportiva y promete ser uno de los partidos más seguidos de los octavos de final. Los aficionados ya toman nota de la modificación y se preparan para vivir un duelo que definirá cuál de las dos selecciones continuará en la lucha por conquistar la Copa del Mundo.

Javier Aguirre reaccionó al cambio de horario

El estratega de la selección mexicana no se hizo esperar y claramente reaccionó con un contundente mensaje en manera de crítica y preocupación ya que modificaba su agenda en gran parte, hecho que espera no le perjudique su partido.

“Claro (que afecta, hay que cambiar la actividad) y la recuperación, y tengo dos jugadores tocados, no voy a decir cuáles, nos vienen bien esas 6 horas, parece una tontería, pero no lo es. Los médicos están trabajando para recuperarlos a las 6 de la tarde, no a las 12”.