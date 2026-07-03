Cafú se comparó con jugador de Selección Colombia: “Se asemeja mucho a mí”

Las emociones del Mundial siguen dando de qué hablar con un buen momento que vive Brasil clasificado a los octavos de final tras superar a Japón de manera agónica y con la Selección Colombia que enfrentará a su similar de Ghana en los dieciseisavos de final.

Colombia ha dejado buenas sensaciones en este certamen y espera seguir de frente en las siguientes fases. Ya saben que enfrentará a Suiza en caso de clasificar, mientras que Brasil con Carlo Ancelotti también sueña con llegar a la final después de una ausencia notable y de conseguir el sexto título en la historia.

Una de las leyendas del fútbol brasileño, Cafú que jugaba como lateral derecho, se refirió al momento que vive la Selección Colombia. De hecho, eligió a un jugador que tiene características similares y que, de acuerdo con él, se asemeja mucho en condiciones.

EL JUGADOR DE COLOMBIA QUE SE PARECE A CAFÚ

Con su experiencia como lateral derecho, Cafú eligió a los mejores laterales del Mundial y no dejó de lado nada más ni nada menos que a Daniel Muñoz, defensa del Crystal Palace que ha ganado copas internacionales y nacionales en su club y que en la Selección Colombia no deja de ilusionar por su gran nivel actual.

En este Mundial, Daniel Muñoz ya suma tres partidos, dos de ellos como titular y el otro entrando en el segundo tiempo. Además, es el goleador del seleccionado cafetero con dos goles apareciendo por sorpresa y ganándole la espalda a los defensores para liquidar.

Cafú hacía recorridos similares con un ataque notable. Por esta razón en Jugá por Acá, el brasileño campeón del mundo en el 2002 afirmó que, “me gusta mucho el lateral de Colombia que se ha destacado mucho. El lateral de México también se ha destacado, va a las líneas de fondo y Hakimi que es un lateral que hoy va a a la línea de fondo, cruza, hace gol. Son laterales que tienen una semejanza muy grande conmigo”.

Ante estas declaraciones de Cafú, Daniel Muñoz también reaccionó y comentó que, “para mí es un orgullo que un referente de la posición, si lo dice es algo que lo motiva a uno. Tomo esas palabras con humildad, hago mi trabajo para aportarle a la Selección, no para competir con nadie. Espero seguir dándole muchas alegrías al pueblo colombiano”.

¿DANIEL MUÑOZ VOLVERÁ A SER TITULAR CONTRA GHANA?

Sin duda alguna, la carga de los partidos ha hecho efecto en los jugadores de la Selección Colombia y en el tercer duelo de la fase de grupos contra Portugal, Néstor Lorenzo se decantó por alinear a Santiago Arias y a Déiver Machado por encima de Daniel Muñoz y de Johan Mojica.

Ahora en dieciseisavos se espera que los dos titulares puedan volver a ser inicialistas. No obstante, el entrenador Néstor Lorenzo explicó en la rueda de prensa que, “siempre preguntan por jugadores y formaciones. No les voy a decir si ni siquiera lo saben los jugadores. Estoy tranquilo porque tengo cuatro laterales de primer nivel y que cualquiera puede jugar y cumplir la misma función. No hay diferencia con la función que uno le pide a los jugadores. Muy contento de que lo hayan hecho muy bien”.

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En zona mixta, Daniel Muñoz también respondió si va a ser titular o no. Dejó claro que, “será decisión del 'míster' si juego o no". El lateral tampoco ocultó su deseo de volver a anotar, “para mí sería muy bueno volver a marcar. Yo hago mi trabajo no para competir con nadie sino para aportarle a mi equipo y a mi selección".

La decisión del posible regreso del lateral derecho antioqueño a la formación será nada más ni nada menos que de Néstor Lorenzo que será el único en encargarse de definir si jugará o si Santiago Arias estará tras el buen desempeño realizado contra Portugal.