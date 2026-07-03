En apenas unas horas, la selección de Argentina se va a ver las caras con el combinado de Cabo Verde por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



La pelota rodará a partir de las 5:00 p. m., hora colombiana, y el partido se podrá ver en vivo a través de la señal del Canal RCN. Es un cotejo, sin lugar a dudas, que promete emociones de inicio a fin. Se esperan tres goles o más.

Lea también VIDEO: Así reaccionó Messi al ser requisado en Estados Unidos

¿Messi irá al banco?

Aunque falta poco para el inicio del cotejo, muchos seguidores del equipo gaucho se preguntan cuál será la alineación titular que pondrá el director técnico Lionel Scaloni. Pues bien, esta cuestión la resolvió en los últimos minutos la prensa argentina.



Para la tranquilidad de muchos, Lionel Andrés Messi, del Inter Miami de la MLS de los Estados Unidos, sería nuevamente titular. El exjugador del FC Barcelona se perfila para ser el goleador de la máxima fiesta del deporte rey.

La duda en Argentina

En la nómina titular, Lionel Scaloni tiene una duda grande y esta pasa por uno de los laterales. De resto, la base del equipo se mantendría, por lo que el entrenador no patearía el tablero para enfrentar a Cabo Verde.



“Tras la rotación frente a Jordania para darle minutos a los suplentes en busca de alimentar la competencia interna y que ganen rodaje, el cuerpo técnico cambiará el equipo de raíz. La idea es que sea un once similar al que jugó con Austria en la segunda fecha del Grupo J. La primera cuestión a resolver pasa por el fondo: Nicolás Tagliafico podría ingresar por Facundo Medina, pero no está confirmado”, dice TyC Sports.

Lea también IA dice si Cabo Verde eliminará a Argentina del Mundial 2026

La nómina

La selección de Argentina, además de ser favorita para ganar la serie, es candidata para coronarse como campeona del mundo. Habrá que esperar para conocer si el equipo de Lionel Messi y compañía puede volver a levantar el trofeo. Esta sería la nómina para jugar ante Cabo Verde:



Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.