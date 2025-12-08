Cambio en las reglas del Mundial: Todavía no ha empezado y el 2026 ya trae polémica

La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 todavía no comienza, pero ya está generando impacto fuera del terreno de juego. La FIFA confirmó modificaciones clave en el reglamento que afectarán el desarrollo del torneo desde la fase de grupos hasta los detalles logísticos en cada partido.

Lea también Es oficial: Jugador de la Selección Colombia cambió de equipo pensando en el Mundial

Más jugadores, más personal y pausas obligatorias de hidratación

El organismo ratificó que las selecciones podrán inscribir listas de 26 jugadores, igual que en Catar 2022, y llevar hasta 15 suplentes en el banquillo por encuentro. Eso sí, el banco solo podrá tener 26 personas en total, incluyendo staff técnico y jugadores.

Además, el Mundial estrenará un protocolo fijo para pausas de hidratación, debido a las condiciones climáticas previstas en varias sedes.

El árbitro deberá detener el juego entre los minutos 25 y 30 de cada tiempo, con una pausa de tres minutos.

“En cada mitad de todos los partidos habrá una pausa de rehidratación de tres minutos independientemente de la temperatura o del estadio”, señaló Manolo Zubiria, director del torneo para FIFA.

Si el juego ya está detenido por lesión o revisión en ese mismo rango de tiempo, el árbitro elegirá el momento exacto para la pausa.





Nuevo criterio de desempate: cambia el orden de prioridades

La fase de grupos también tendrá un cambio histórico. A diferencia de ediciones anteriores, la diferencia de gol ya no será el primer criterio de desempate cuando dos o más selecciones terminen con los mismos puntos.

A partir de 2026, el enfrentamiento directo será el factor principal para definir posiciones, siguiendo el modelo estrenado en el Mundial de Clubes 2025.

Si este no resuelve la igualdad, se aplicarán en este orden:

Diferencia de gol entre los equipos implicados Goles marcados entre ellos Diferencia de gol total del grupo Goles totales a favor Puntuación por “juego limpio” —según número y tipo de tarjetas recibidas

Lea también Fin de los rumores: confirmados cuántos jugadores podrán ser convocados al Mundial 2026

Con 48 selecciones, 104 partidos y sedes de distinta geografía y clima, el Mundial 2026 exige nuevas reglas que garanticen justicia deportiva y bienestar físico. La FIFA quiere un torneo más equilibrado y a partir de ahora, cada partido y cada tarjeta pesarán más que nunca.