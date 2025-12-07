Fin de los rumores: confirmados cuántos jugadores podrán ser convocados al Mundial 2026

Ya es oficial el número de jugadores que cada selección podrá inscribir para la Copa del Mundo 2026. La FIFA confirmó que el cupo máximo será de 26 futbolistas por equipo, manteniendo el mismo formato utilizado en Qatar 2022.

De esta manera, queda descartado el rumor que en los últimos meses tomó fuerza y que sugería la posibilidad de ampliar las convocatorias hasta 30 jugadores por selección.

La decisión busca conservar el equilibrio competitivo y logístico del torneo, pese al aumento de participantes que tendrá esta edición, la más grande en la historia de los Mundiales.

¿Cuántos cambios se podrá hacer en el Mundial 2026?

En cuanto al desarrollo de los partidos, se mantendrá la norma de los cinco cambios, los cuales podrán realizarse en tres momentos del juego, sin contar el entretiempo como uno de esos espacios de sustitución.

Además, la organización confirmó que se volverán a implementar pausas de hidratación en cada tiempo, debido a las altas temperaturas que se esperan en varias sedes.

Estas pausas serán otorgadas por decisión del árbitro central, quien deberá habilitarlas entre los minutos 25 y 30 de cada tiempo, tal como ocurrió en el Mundial de Qatar 2022.

La Copa del Mundo 2026 se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y se llevará a cabo entre el 11 de junio y el 19 de julio, en un calendario más extenso de lo habitual.

Será el Mundial más prolongado de la historia, con 48 selecciones participantes distribuidas en doce grupos, un formato que marcará una nueva era en el mayor evento del fútbol mundial.